Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında içindeki sis dağılıyor. Merkür senin en gizli, en içsel alanında geri hareketini tamamlarken, haftalardır kafanı karıştıran duygular berraklaşıyor. İlişkin varsa, bir süredir içine attığın, adını bile koyamadığın bir duyguyu bugün daha net anlıyorsun. Belki de partnerine karşı ne hissettiğini kendine bile itiraf etmekten kaçınıyordun. Bugün o duygunun ne olduğunu anladığında, onu doğru kelimelerle ifade edebileceksin. Kendinle dürüst olmak, bugün ilişkine iyi gelecek ilk adım.

Bekarsan, kime karşı ne hissettiğin konusunda kafan bugün çok daha berrak. Son zamanlarda birden fazla kişi arasında gidip geliyor ya da hislerinden emin olamıyordun. Bugün içindeki karışıklık çözüldükçe, kalbinin aslında kimi işaret ettiğini net göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…