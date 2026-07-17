Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında içindeki cesaret bir hayli parlak. İlişkin varsa, uzun zamandır söylemekten çekindiğin bir duyguyu bugün dile getirmek, ilişkine beklenmedik bir canlılık katacak. Sözlerini saklama; partnerin bu açık yürekliliğinden fazlasıyla etkilenecek. Bugün cesaretin, ilişkine yeni bir sayfa açtırabilir.

Bekarsan, gözünü diktiğin kişiye adım atmaktan çekinme; bugün senden beklenen tek şey ilk hamleyi yapmak. Reddedilme korkusu seni geride tutmasın, çünkü bugünkü enerjin karşılık bulmaya oldukça müsait. Kendine güvenerek attığın adım, sürpriz bir karşılıkla dönebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…