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Aslan Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Temmuz Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Güneş’in kendi burcuna geçişine sayılı günler kala özgüvenin fark edilir şekilde yükseliyor. Görünür olma, parlama ve kendini ifade etme isteğin bugün seni her zamankinden daha cesur kılıyor.

Kariyer ve para konularında bu özgüven senin lehine çalışıyor; fikirlerini açıkça ortaya koyduğunda dikkat çekiyorsun. Ancak abartıya kaçmadan, gerçek yeteneklerine dayanarak ilerlemen bugün seni daha güçlü kılacak.

Aşk hayatında da cesur bir adım atma isteği doğuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine duygularını açıkça ifade etmek bugün ilişkinize taze bir enerji katacak. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiye adım atmaktan çekinme; bugün cesaretin karşılık bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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