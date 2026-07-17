Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Güneş’in kendi burcuna geçişine sayılı günler kala özgüvenin fark edilir şekilde yükseliyor. Görünür olma, parlama ve kendini ifade etme isteğin bugün seni her zamankinden daha cesur kılıyor.

Kariyer ve para konularında bu özgüven senin lehine çalışıyor; fikirlerini açıkça ortaya koyduğunda dikkat çekiyorsun. Ancak abartıya kaçmadan, gerçek yeteneklerine dayanarak ilerlemen bugün seni daha güçlü kılacak.

Aşk hayatında da cesur bir adım atma isteği doğuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine duygularını açıkça ifade etmek bugün ilişkinize taze bir enerji katacak. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiye adım atmaktan çekinme; bugün cesaretin karşılık bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…