Sevgili Aslan, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün iş hayatınızda biraz daha arka planda kalıp strateji üretmek isteyeceğinizi gösteriyor. Merkür retrosunun etkisiyle, geçmişte gözden kaçırdığınız iş ortaklıkları ya da gizli kalmış detaylar önünüze gelebilir ve bunları çözmek kariyerinizi daha sağlam bir temele oturtacaktır. Uranüs ve Neptün’ün zihninize fütüristik fikirler üflediği bu günde, mesleki tıkanıklıkları hiç kimsenin aklına gelmeyecek sıra dışı yöntemlerle aşacaksınız.

Maddi konularda ise görünmeyen harcamalar ya da geçmişten gelen bazı unuttuğunuz ödemeler bütçenizde ufak bir hareketlilik yaratabilir. Finansal adımlar atarken tamamen dürtüsel ve lüks harcamalardan uzak durmanız, cüzdanınızı güvende tutmanıza yardım edecektir. Sezgilerinize güvenerek yapacağınız ufak tasarruflar, ekonomik anlamda kafanızın çok daha rahat olmasını sağlayacak.

İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle gözlerden uzak, baş başa kalacağınız sakin bir ortam yaratmak aranızdaki o sessiz ve derin tutkuyu usulca büyütecektir. Bekar bir Aslan burcu isen, iç dünyana döndüğün bu günde platonik ya da gizli kalmış bazı duyguların su yüzüne çıktığını fark edebilir, kendi kalbinle çok naif bir yüzleşme yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…