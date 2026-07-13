Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, biraz geri planda kalıp kendini dinleme ihtiyacını artırabilir. Neptün retrosunun etkisiyle sürekli zihnini meşgul eden bazı konuların artık enerjini tükettiğini fark edebilir, kendine daha sakin bir yaşam alanı oluşturmak isteyebilirsin. Bugün her davete yetişmek ya da her sorunu çözmek zorunda olmadığını anlaman sana iyi gelecek.

Kariyer hayatında perde arkasında yürüttüğün bir çalışma önem kazanabilir. Henüz kimseyle paylaşmadığın bir proje, hazırlığını yaptığın bir başvuru ya da üzerinde sessizce çalıştığın bir fikir için sağlam temeller atabilirsin. Maddi konularda ise görünmeyen giderlerini gözden geçirmek faydalı olabilir; fark etmediğin abonelikler, banka kesintileri ya da kullanılmayan üyelikleri sonlandırarak bütçende yeni bir denge kurabilirsin.

Aşk hayatında ise duygularını aceleyle paylaşmak yerine biraz zamana bırakmak isteyebilirsin. İlişkisi olan Aslan burçları partnerleriyle baş başa kalacakları sakin bir gün geçirerek bağlarını güçlendirebilir. Bekar Aslan burçları ise herkesten gizli hoşlandıkları biriyle ilgili yeni bir adım atıp atmama konusunda kalplerini dinleyebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…