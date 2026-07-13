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Aslan Burcu right-white
14 Temmuz 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.07.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Temmuz Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, günlük hareketlerinde bedenini daha dikkatli dinlemene yardımcı olabilir. Üst raftan bir eşya almaya uzandığında omzunda beklenmedik bir sıkışma ya da hareket kısıtlılığı hissedebilirsin; zorlamak yerine omzunu dinlendirmek daha doğru bir seçim olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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