Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında daha sakin ve daha kaliteli paylaşımlara alan açıyor. Neptün retrosu ise kalabalıklar içinde değil, birbirinize gerçekten zaman ayırdığınız anlarda ilişkinizin güçlendiğini fark etmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, yoğun temponuza kısa bir mola verip birlikte baş başa vakit geçirmek ihtiyacınız olan şey. Bekar bir Aslan burcuysan, pek senlik olmasa da hoşlandığın kişiye karşı ilk adımı atmak için cesaretini toplayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…