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Aslan Burcu right-white
14 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.07.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

14 Temmuz Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, aşk hayatında daha sakin ve daha kaliteli paylaşımlara alan açıyor. Neptün retrosu ise kalabalıklar içinde değil, birbirinize gerçekten zaman ayırdığınız anlarda ilişkinizin güçlendiğini fark etmeni sağlayabilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, yoğun temponuza kısa bir mola verip birlikte baş başa vakit geçirmek ihtiyacınız olan şey. Bekar bir Aslan burcuysan, pek senlik olmasa da hoşlandığın kişiye karşı ilk adımı atmak için cesaretini toplayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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