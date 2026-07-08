article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Temmuz Perşembe Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

9 Temmuz Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Seni sürekli öven, fotoğraflarını beğenen ya da gün içinde sık sık mesaj atan birinin aslında seni ne kadar tanıdığını sorgulayabilirsin. Buna karşılık sessiz ama tutarlı davranan biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin sana sevgisini gösterme biçimi üzerine düşünebilirsin. Doğum gününde alınan büyük bir hediyeden çok, yoğun bir gününde seni eve bırakmayı teklif etmesi, önemli bir toplantını hatırlaması ya da sen söylemeden ihtiyaç duyduğun bir konuda yanında olması daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün seni etkileyen şey gösteriş değil, özen olacak.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir seni etkilemeye çalışan ama senin çok da ciddiye almadığın biriyle ilgili fikrin değişebilir. Özellikle zor bir gününde yanında olan, başarılarını sessizce destekleyen ya da sen anlatmadan seni anlayan biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir. Bazen kalbin yönünü değiştiren şey büyük heyecanlar değil, süreklilik duygusudur.

Bugün aşk hayatında değişen şey beklentilerin değil, seni gerçekten neyin mutlu ettiğini fark etmen olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Aslan burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın