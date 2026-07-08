Sevgili Aslan, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında ilgi görmekle değer görmek arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Seni sürekli öven, fotoğraflarını beğenen ya da gün içinde sık sık mesaj atan birinin aslında seni ne kadar tanıdığını sorgulayabilirsin. Buna karşılık sessiz ama tutarlı davranan biri beklenmedik şekilde dikkatini çekebilir.

İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, partnerinin sana sevgisini gösterme biçimi üzerine düşünebilirsin. Doğum gününde alınan büyük bir hediyeden çok, yoğun bir gününde seni eve bırakmayı teklif etmesi, önemli bir toplantını hatırlaması ya da sen söylemeden ihtiyaç duyduğun bir konuda yanında olması daha fazla anlam taşıyabilir. Bugün seni etkileyen şey gösteriş değil, özen olacak.

Bekar bir Aslan burcuysan, uzun süredir seni etkilemeye çalışan ama senin çok da ciddiye almadığın biriyle ilgili fikrin değişebilir. Özellikle zor bir gününde yanında olan, başarılarını sessizce destekleyen ya da sen anlatmadan seni anlayan biri bir anda farklı görünmeye başlayabilir. Bazen kalbin yönünü değiştiren şey büyük heyecanlar değil, süreklilik duygusudur.

Bugün aşk hayatında değişen şey beklentilerin değil, seni gerçekten neyin mutlu ettiğini fark etmen olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…