Sevgili Aslan, partnerinle aşkı başkalarına kanıtlama çabasından bugün tamamen vazgeçiyorsun. Gösterişli kutlamalar yerine, sadece birbirinizin ihtiyaçlarına koştuğunuz, fedakarlığın sevgiyle harmanlandığı o sessiz sırlar, sevginin köklerini koparılamaz bir boyuta ulaştıracak.

Bekar bir Aslan burcu isen, sürekli kendi başarılarını anlatan, kibirli flörtlere bugün hiç tahammülün yok. Başarılarını saklamayı bilen, mütevazı ancak zekasıyla ruhuna meydan okuyan o derin karakterle, sadece ikinizin anlayacağı çok özel ve gizli bir çekim alanına giriyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…