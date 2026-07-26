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Oyuncu Sarp Bozkurt Boy Farkı Sorularına Gülerek Yanıt Verdi: "Ben mi Çok Kısayım?"

Oyuncu Sarp Bozkurt Boy Farkı Sorularına Gülerek Yanıt Verdi: "Ben mi Çok Kısayım?"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.07.2026 - 13:28
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Sarp Bozkurt, başrolünde yer aldığı Galata filminin gala gecesinde yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. Daha önce Çağla Şıkel'le yaşadığı boy farkıyla konuşulan oyuncu, bu kez de partneri Suyumbige Dadalı üzerinden yaptığı 'Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor?' sözleriyle gülümsetti.

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Oyuncu Sarp Bozkurt, başrolünü Suyumbige Dadalı ile paylaştığı Galata filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncu Sarp Bozkurt, başrolünü Suyumbige Dadalı ile paylaştığı Galata filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha önce 7 Kocalı Hürmüz oyununda partneri Çağla Şıkel'in boy farkıyla konuşulan Bozkurt, bu kez de filmdeki partneri üzerinden esprili bir çıkış yaptı.

Partnerinin topuklu ayakkabı giymemesini avantaj olarak gördüğünü söyleyen Bozkurt, "Neyse ki topuklu giymiyor. Kaldırımlarda o aşağıdan yürüdü, ben kaldırımın üstünden yürüdüm. Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor, bilmiyorum." diyerek salondakileri güldürdü.

Oyuncunun kendisiyle dalga geçen bu sözleri kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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