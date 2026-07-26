Oyuncu Sarp Bozkurt Boy Farkı Sorularına Gülerek Yanıt Verdi: "Ben mi Çok Kısayım?"

Sarp Bozkurt, başrolünde yer aldığı Galata filminin gala gecesinde yaptığı esprili açıklamayla dikkat çekti. Daha önce Çağla Şıkel'le yaşadığı boy farkıyla konuşulan oyuncu, bu kez de partneri Suyumbige Dadalı üzerinden yaptığı 'Ben mi çok kısayım, yoksa bana hep uzun partnerler mi seçiliyor?' sözleriyle gülümsetti.