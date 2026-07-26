Americano ve Filtre Kahve Arasındanki Farkı Anlatıyoruz!

İkisinin de farklı tadı ve aroması var. Bunlar arasında hangisini seçeceğin tamamen sana kalmış elbette. Eğer daha yoğun aroması olan ve kısa sürede hazırlanan bir kahve istiyorsan Americano tercih edebilirsin. Ama aroması daha belirgin ve keyifle içeceğin bir kahve istiyorsan o zaman filtre kahve içmelisin.