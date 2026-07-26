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Americano ve Filtre Kahve Arasındanki Farkı Anlatıyoruz!

etiket Americano ve Filtre Kahve Arasındanki Farkı Anlatıyoruz!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 12:31
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Americano ve filtre kahve bardakta aynı gibi duruyor ama bazı farklılıkları var elbette. Hazırlanışları, aromaları ve daha birçok şeyi birbiriyle benzer olmayan bu iki kahvenin farklarına bakalım mı?

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Öncelikle hazırlanış yöntemleri farklı.

Americano ve filtre kahvenin en başta hazırlanış şekli farklı. Americano hazırlanırken espresso üzerine sıcak su ekleniyor. Filtre kahve ise öğütülmüş kahveye sıcak su teması ile yavaş yavaş demleniyor. Yani ikisinin hazırlama yöntemi çok farklı.

Kullanılan malzemeler de farklı.

Americano hazırlarken espresso makinesine ihtiyaç var. Çünkü espresso önce hazırlanıyor, daha sonra üzerine su ekleniyor. Filtre kahve hazırlamak için ise filtre kahve makinesi gerekiyor.

İkisinin tatları birbirine benzemiyor.

Americano çok daha yoğun ve belirgin bir aromaya sahip. Su eklense bile espressonun tadı hâlâ baskın oluyor. Filte kahvenin demleme süreci ise onun aromalarının belirgin hissedilmesini sağlıyor. Yani ikisinin farklı aroması var.

Filtre kahve daha çok kafein içeriyor.

Bir fincan Americano 1-2 bardak espresso ile hazırlanıyor. Bu da yaklaşık 60-150 mg kafein demek. Filtre kahvede ise yaklaşık 100-200 mg kafein bulunuyor. Yani karşılaştırıldığında filtre kahvenin kafeini daha fazla.

İkisinin farklı bir içimi var.

Americano daha yoğun bir tada sahip. Espressodaki yağlar ve krema bu yoğunluğu veriyor. Filtre kahve ise demlenirken kağıt filtre kullanıldığı için yağları tutuyor. O yüzden yumuşak bir içimi var.

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Farklı sürelerde demleniyorlar.

Americano hazırlamak sadece birkaç dakika. Espresso yaklaşık 30 saniyede hazırlanıyor. Üzerine sıcak su eklediğinde Americano hazır oluyor. Filtre kahvenin demlenmesi ise 4-5 dakika sürebiliyor.

İkisinin de kalorisi düşük.

Hangi kahve daha kalorili diye merak ediyor olabilirsin. Aslında ikisinin de kalorisi çok düşük. Hem Americano hem filtre kahve şeker, krema ya da şurup içermiyor. O yüzden kalorisi neredeyse yok denecek kadar az.

İkisi de aynı kahve çekirdeğinden hazırlanabiliyor.

Americano ve filtre kahve aynı kahve çekirdeğinden yapılabilir. Ama öğütülme dereceleri, demlemeleri farklı olacağı için iki ayrı farklı kahve çıkıyor. Yani aynı çekirdekten yapılsa bile iki ayrı tat oluşuyor.

İki kahvenin asiditesi de birbirinden farklı elbette.

Filtre kahve daha meyvemsi aromada. Bu yüzden asiditesi daha belirgin oluyor. Americano'da ise espresso nedeniyle acılık ön planda. Bu yüzden asidite daha dengeli sağlanıyor. Bu tabii ki kahvenin çekirdeğine ve kavurma derecesine göre değişiyor.

Americano ve filtre kahveden hangisini seçeceğin damak zevkine kalmış.

İkisinin de farklı tadı ve aroması var. Bunlar arasında hangisini seçeceğin tamamen sana kalmış elbette. Eğer daha yoğun aroması olan ve kısa sürede hazırlanan bir kahve istiyorsan Americano tercih edebilirsin. Ama aroması daha belirgin ve keyifle içeceğin bir kahve istiyorsan o zaman filtre kahve içmelisin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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