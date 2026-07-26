Americano ve Filtre Kahve Arasındanki Farkı Anlatıyoruz!
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Americano ve filtre kahve bardakta aynı gibi duruyor ama bazı farklılıkları var elbette. Hazırlanışları, aromaları ve daha birçok şeyi birbiriyle benzer olmayan bu iki kahvenin farklarına bakalım mı?
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Öncelikle hazırlanış yöntemleri farklı.
Kullanılan malzemeler de farklı.
İkisinin tatları birbirine benzemiyor.
Filtre kahve daha çok kafein içeriyor.
İkisinin farklı bir içimi var.
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Farklı sürelerde demleniyorlar.
İkisinin de kalorisi düşük.
İkisi de aynı kahve çekirdeğinden hazırlanabiliyor.
İki kahvenin asiditesi de birbirinden farklı elbette.
Americano ve filtre kahveden hangisini seçeceğin damak zevkine kalmış.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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