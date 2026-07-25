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Bize Sabah Rutininden Bahset, İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

etiket Bize Sabah Rutininden Bahset, İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 10:01
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Hepimizin sabah rutini farklı. Bazılarımız alarm çalmadan uyanıp uzun uzun hazırlanırken diğerleri hemen uyanıp 10 dakika içinde hazırlanıp çıkabiliyor. Sen rutinini anlat, içmen gereken kahve hangisi söyleyelim!

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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah alarm çaldığında ne yapıyorsun?

4. Kahvaltı yapar mısın?

5. Hafta sonları günün nasıl başlıyor?

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6. Sabahlarını nasıl tanımlarsın?

7. Sabah evden çıkmadan neyi kontrol ediyorsun?

8. Sabahları telefonda ilk neye bakıyorsun?

9. Sabah kahveni nerede içmeyi daha çok seviyorsun?

Sen espresso içmelisin!

Sen çok enerjik birisin. Sabahları öyle rahat rahat hazırlanmıyorsun. Uyanıyorsun ve hemen hayata başlıyorsun. Uzun hazırlıklar ya da ağır tempoda hareket etmek senlik değil. Alarmla uyandıktan sonra giyinip çıkıyorsun. Kahvaltı veya keyif yapmıyorsun yani. O yüzden espresso senin içmen gereken kahve. Espresso hayata senin gibi hızlı başlayanlar için ideal.

Sen Americano içmelisin!

Senin sabahların ideal başlıyor. Yani ne çok tempolu bir hazırlığın var ne de çok yavaş. Tam olması gerektiği gibi hazırlanıyorsun. Güne planlı başlıyorsun ve o gün ne yapacağını kontrol ediyorsun. Gereksiz bir acelen yok sabahları ama çok ağır da değilsin. O yüzden Americano senin kahven.

Sen filtre kahve içmelisin!

Sen sabahları yavaşlık sevenlerdensin. Yani öyle uyanıp apar topar evden çıkmayı hiç sevmiyorsun. Önce sakince uyanıyorsun ve kahveni yapıyorsun. Senin için sabah rutinlerin çok önemli. Acele edip o rutinleri atlamayı sevmiyorsun. Sen keyif insanı olduğu için uzun süre keyfile içebileceğin bir kahve sana uygun olur. O yüzden senin sabah rutinine uygun kahve filtre kahve.

Sen latte içmelisin!

Sen konfor insanısın. Hiç öyle koşturmalara gelmezsin. Sabahları uyanıp hızlıca hazırlanıp çıkamazsın mesela. Uyandıktan sonra güne yavaş bir başlangıç yapıyorsun. O yüzden latte gibi yumuşak içimli kahve tam senlik. Keyifle uyanıp güne başladığın için senin rahatlığına en uygun kahve latte. Sabah uyandığında latteni içip sabah rutinlerine başlayabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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