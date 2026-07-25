Bize Sabah Rutininden Bahset, İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

Senin sabahların ideal başlıyor. Yani ne çok tempolu bir hazırlığın var ne de çok yavaş. Tam olması gerektiği gibi hazırlanıyorsun. Güne planlı başlıyorsun ve o gün ne yapacağını kontrol ediyorsun. Gereksiz bir acelen yok sabahları ama çok ağır da değilsin. O yüzden Americano senin kahven.