Bize Sabah Rutininden Bahset, İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!
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Hepimizin sabah rutini farklı. Bazılarımız alarm çalmadan uyanıp uzun uzun hazırlanırken diğerleri hemen uyanıp 10 dakika içinde hazırlanıp çıkabiliyor. Sen rutinini anlat, içmen gereken kahve hangisi söyleyelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah alarm çaldığında ne yapıyorsun?
4. Kahvaltı yapar mısın?
5. Hafta sonları günün nasıl başlıyor?
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6. Sabahlarını nasıl tanımlarsın?
7. Sabah evden çıkmadan neyi kontrol ediyorsun?
8. Sabahları telefonda ilk neye bakıyorsun?
9. Sabah kahveni nerede içmeyi daha çok seviyorsun?
Sen espresso içmelisin!
Sen Americano içmelisin!
Sen filtre kahve içmelisin!
Sen latte içmelisin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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