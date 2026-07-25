Badem ve Yulaf Sütünden Vegan Kahve Tarifleri
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Badem ve yulaf sütlü birbirinden lezzetli vegan kahveler mi? Doğru yerdesin! Bu sefer odağımıza hem vegan hem de çok leziz kahveleri alıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, badem veya yulaf sütüyle hazırlayabileceğin vegan kahve tariflerine bakalım!
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1. Tarçınlı Maple Latte
2. Yulaflı ve Kakuleli"Cold Brew
3. Buzlu Tuzlu Karamel Yulaf Latte
4. Mocha Dream
5. Bademli ve Lavantalı Buzlu Latte
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6. Toasted Almond Flat White
7. Cold Foam Iced Espresso
8. Hindistan Cevizi Yağlı Bulletproof
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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