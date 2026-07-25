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Badem ve Yulaf Sütünden Vegan Kahve Tarifleri

etiket Badem ve Yulaf Sütünden Vegan Kahve Tarifleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 11:31
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Badem ve yulaf sütlü birbirinden lezzetli vegan kahveler mi? Doğru yerdesin! Bu sefer odağımıza hem vegan hem de çok leziz kahveleri alıyoruz. Hazırsan hadi bakalım, badem veya yulaf sütüyle hazırlayabileceğin vegan kahve tariflerine bakalım!

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1. Tarçınlı Maple Latte

1. Tarçınlı Maple Latte

Malzemeler:

  • 1 shot espresso (veya yarım çay bardağı koyu filtre kahve)

  • 1 su bardağı yulaf sütü

  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

  • Bir tutam tarçın

Hazırlanışı: 

Yulaf sütünü akçaağaç şurubu ve tarçınla birlikte cezvede ısıtıp köpürttükten sonra bardağa aldığın sıcak kahvenin üzerine yavaşça eklemelisin.

2. Yulaflı ve Kakuleli"Cold Brew

2. Yulaflı ve Kakuleli"Cold Brew

Malzemeler:

  • 1 su bardağı Cold Brew (soğuk demlenmiş kahve)

  • Yarım su bardağı yulaf sütü

  • 2 adet ezilmiş kakule tohumu

  • 1 tatlı kaşığı agave şurubu

  • Buz

Hazırlanışı: 

Yulaf sütünü, agaveyi ve ezilmiş kakuleleri bir kapta 10 dakika dinlendirip aromalandırdıktan sonra buzlu Cold Brew kahvenin üzerine süzerek eklemelisin.

3. Buzlu Tuzlu Karamel Yulaf Latte

3. Buzlu Tuzlu Karamel Yulaf Latte

Malzemeler:

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı soğuk yulaf sütü

  • 1 yemek kaşığı vegan karamel sosu

  • Bir çimdik deniz tuzu

  • Bol buz

Hazırlanışı: 

Bardağın tabanına karamel sosu ile tuzu ekleyip üzerine buz ve soğuk yulaf sütünü doldurduktan sonra, en üste espressoyu dökerek o harika katmanlı görüntüyü yakalayabilirsin.

4. Mocha Dream

4. Mocha Dream

Malzemeler:

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı yulaf sütü

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi şekeri

Hazırlanışı: 

Kakao ve şekeri azıcık sıcak suyla pürüzsüzce eritip üzerine espressoyu ekledikten sonra, ısıtıp köpürttüğün yulaf sütünü bu çikolatalı karışımla buluşturmalısın.

5. Bademli ve Lavantalı Buzlu Latte

5. Bademli ve Lavantalı Buzlu Latte

Malzemeler:

  • 1 shot espresso

  • 1 su bardağı badem sütü

  • 1 tatlı kaşığı lavanta şurubu

  • Bol buz

Hazırlanışı: 

Bardağı buzla doldurup üzerine lavanta şurubunu ve soğuk badem sütünü ekledikten sonra, en son espressoyu döküp hafifçe karıştırarak servis etmelisin.

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6. Toasted Almond Flat White

6. Toasted Almond Flat White

Malzemeler:

  • 2 shot espresso (double)

  • 1 çay bardağı badem sütü

  • Birkaç damla doğal badem özütü 

Hazırlanışı: 

Badem sütünü kaynama noktasına getirmeden hafifçe ısıtıp köpürttükten sonra, hazırladığın yoğun double espressonun üzerine ince bir kadife tabaka oluşturacak şekilde dökmelisin.

7. Cold Foam Iced Espresso

7. Cold Foam Iced Espresso

Malzemeler:

  • 2 shot espresso

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • Yarım su bardağı soğuk badem sütü

  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

  • Buz

Hazırlanışı: 

Espresso, vanilya ve akçaağaç şurubunu buzla birlikte shaker'da iyice sallayıp bardağa aldıktan sonra, ayrı bir yerde süt köpürtücüyle çırptığın soğuk badem sütünü kahvenin üzerine yoğun bir köpük olarak eklemelisin.

8. Hindistan Cevizi Yağlı Bulletproof

8. Hindistan Cevizi Yağlı Bulletproof

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sıcak filtre kahve

  • Yarım su bardağı sıcak badem sütü

  • 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım hindistan cevizi yağı

  • Bir tutam vanilya tozu

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri yüksek devirli bir blender'a doldurup 20-30 saniye boyunca pürüzsüzleşene kadar karıştırarak üzerinde nefis bir krema tabakası oluşturmalısın.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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