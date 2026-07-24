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Cenaze Evine Asılan Uyarı Yazısı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Cenaze Evine Asılan Uyarı Yazısı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.07.2026 - 17:53
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Taziye evlerinde cenaze sahiplerinin yemek hazırlaması pek çok kişi tarafından hem maddi hem de manevi olarak ağır bir külfet olarak görülüyor. Bazıları cenaze evinde taziye yemeği verilmesine tepki gösterirken bazıları da bu görevi komşuların veya yakınların yerine getirmesinin en iyi yöntem olduğunu öne sürüyor.

Bir X kullanıcısı da paylaştığı bir mesajla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları taziyenin yemeksiz olduğunu belirten yazıyı yanlış bulurken bazıları da destek verdi.

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Paylaşılan yazı şu şekildeydi:

Paylaşılan yazı şu şekildeydi:

Bu yazıya şiddetle karşı çıkanlar oldu.

Bu yazıya şiddetle karşı çıkanlar oldu.
twitter.com

Taziyenin anlamının farklı olduğunu söyleyenler de var.

Taziyenin anlamının farklı olduğunu söyleyenler de var.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yazıdaki üslup da ayrıca tepki çekti.

Yazıdaki üslup da ayrıca tepki çekti.
twitter.com

Bunun kültür olduğunu söyleyen de çok sayıda kullanıcı oldu.

Bunun kültür olduğunu söyleyen de çok sayıda kullanıcı oldu.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Farklı düşünenler de vardı.

Farklı düşünenler de vardı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu geleneğin bitmesi gerektiğini düşünenler de var.

Bu geleneğin bitmesi gerektiğini düşünenler de var.
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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