Cenaze Evine Asılan Uyarı Yazısı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Taziye evlerinde cenaze sahiplerinin yemek hazırlaması pek çok kişi tarafından hem maddi hem de manevi olarak ağır bir külfet olarak görülüyor. Bazıları cenaze evinde taziye yemeği verilmesine tepki gösterirken bazıları da bu görevi komşuların veya yakınların yerine getirmesinin en iyi yöntem olduğunu öne sürüyor.

Bir X kullanıcısı da paylaştığı bir mesajla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları taziyenin yemeksiz olduğunu belirten yazıyı yanlış bulurken bazıları da destek verdi.