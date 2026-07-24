25 Yaşında Kendi Birikimiyle Ev Alan Kadının Söyledikleri Tartışma Yarattı
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Özellikle son yıllarda Instagram'da motivasyon ve deneyim içerikleri revaçta. Belli başlı alanlarda başarılı olduğunu düşünen kişiler hem tecrübelerini paylaşıyor hem de bu deneyimlerden içerik çıkarıyor. Eda Bektaş isimli bir içerik üreticisi de 25 yaşında nasıl ev sahibi olduğunu anlattı ve izleyicilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Bu video günün en çok konuşulanları arasına girdi.
via:Eda Bektaş
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Bektaş'ın ev alma süreci ve tavsiyeleri şu şekilde:
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Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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