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25 Yaşında Kendi Birikimiyle Ev Alan Kadının Söyledikleri Tartışma Yarattı

25 Yaşında Kendi Birikimiyle Ev Alan Kadının Söyledikleri Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.07.2026 - 15:13
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Özellikle son yıllarda Instagram'da motivasyon ve deneyim içerikleri revaçta. Belli başlı alanlarda başarılı olduğunu düşünen kişiler hem tecrübelerini paylaşıyor hem de bu deneyimlerden içerik çıkarıyor. Eda Bektaş isimli bir içerik üreticisi de 25 yaşında nasıl ev sahibi olduğunu anlattı ve izleyicilerine bazı tavsiyelerde bulundu. Bu video günün en çok konuşulanları arasına girdi.

via:Eda Bektaş

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Bektaş'ın ev alma süreci ve tavsiyeleri şu şekilde:

'2000 doğumluyum. İTÜ Ekonomi mezunuyum. Üniversite 3. sınıftayken bir sene boyunca tam zamanlı olarak çalışıyordum ve bu süreçte kazandığım bütün parayı biriktirmeye başladım. ⁠Yani bu ev alımı sadece 2 yıllık bir iş geçmişiyle gerçekleşen bir şey değil; benim 21 yaşından beri sahip olduğum vizyonla alakalı. ⁠Bunların dışında, 2019 yılında bir YouTube kanalı açtım ve o zamandan beri içerik üretiyorum, iş birlikleri yapıyorum. Instagram’da ise son 2,5 senedir düzenli içerik üretiyorum ve orada da link paylaşarak gelir elde ediyorum. ⁠Kazandığım bu paraların bir kuruşunu bile harcamadım, hepsini biriktirdim. ⁠Kendinizi benimle kıyaslamanızı hiç istemem. Bütün bu birikimlerime rağmen ben de evi tamamen borçsuz bir şekilde alamadım; mevcut ekonomik şartları hepimiz görüyoruz.

 ⁠Benim birikim yöntemim şu şekildeydi:

 ⁠Harcamalarımı her gün not ettiğim bir defterim var, bunu son 4 senedir aksatmadan yapıyorum. ⁠Ne kadar para harcadığımı ve ne kadar biriktirdiğimi net bir şekilde takip ediyorum. ⁠Aldığım maaşın en az %70’ini doğrudan birikime ayırdım. Bu yüzden gelen o kötü yorumların hepsini sahiplerine geri iade ediyorum. ⁠Ben kendimi bildim bileli ev alabilmek amacıyla para biriktiriyorum. Yakın arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım da bu çabamı yakından bilir. Gerçekten kimsenin kendini yetersiz hissetmesini istemem; hele ki benim videolarımı izleyip böyle hissediyorsanız, gerekiyorsa beni engelleyin. ⁠Benim amacım kimseyi üzmek değil, sadece ilham olabilmektir. ⁠Bence en önemlisi doğru zamanda doğru yatırımları yapabilmek.'

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.

Tabii tepkiler de beraberinde geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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