25 Yaşında Kendi Birikimiyle Ev Alan Kadının Söyledikleri Tartışma Yarattı

'2000 doğumluyum. İTÜ Ekonomi mezunuyum. Üniversite 3. sınıftayken bir sene boyunca tam zamanlı olarak çalışıyordum ve bu süreçte kazandığım bütün parayı biriktirmeye başladım. ⁠Yani bu ev alımı sadece 2 yıllık bir iş geçmişiyle gerçekleşen bir şey değil; benim 21 yaşından beri sahip olduğum vizyonla alakalı. ⁠Bunların dışında, 2019 yılında bir YouTube kanalı açtım ve o zamandan beri içerik üretiyorum, iş birlikleri yapıyorum. Instagram’da ise son 2,5 senedir düzenli içerik üretiyorum ve orada da link paylaşarak gelir elde ediyorum. ⁠Kazandığım bu paraların bir kuruşunu bile harcamadım, hepsini biriktirdim. ⁠Kendinizi benimle kıyaslamanızı hiç istemem. Bütün bu birikimlerime rağmen ben de evi tamamen borçsuz bir şekilde alamadım; mevcut ekonomik şartları hepimiz görüyoruz.

⁠Benim birikim yöntemim şu şekildeydi:

⁠Harcamalarımı her gün not ettiğim bir defterim var, bunu son 4 senedir aksatmadan yapıyorum. ⁠Ne kadar para harcadığımı ve ne kadar biriktirdiğimi net bir şekilde takip ediyorum. ⁠Aldığım maaşın en az %70’ini doğrudan birikime ayırdım. Bu yüzden gelen o kötü yorumların hepsini sahiplerine geri iade ediyorum. ⁠Ben kendimi bildim bileli ev alabilmek amacıyla para biriktiriyorum. Yakın arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım da bu çabamı yakından bilir. Gerçekten kimsenin kendini yetersiz hissetmesini istemem; hele ki benim videolarımı izleyip böyle hissediyorsanız, gerekiyorsa beni engelleyin. ⁠Benim amacım kimseyi üzmek değil, sadece ilham olabilmektir. ⁠Bence en önemlisi doğru zamanda doğru yatırımları yapabilmek.'