Meteoroloji ve AKOM Alarm Verdi: İstanbul'un 7 İlçesi İçin Uyarı Yapıldı

Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan yeni hava dalgası, bu gece saatlerinden itibaren başta Tekirdağ olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Uzmanların son değerlendirmelerine göre, yağmurun İstanbul genelinde cumartesi sabah saatlerinde şiddetini en üst seviyeye çıkarması ve gök gürültülü sağanak formunda gün boyu aralıksız devam etmesi öngörülüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı en kritik uyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. AKOM yetkilileri, megakentin özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ile doğu hattındaki Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yağışın çok daha kuvvetli olacağını vurguladı. Kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde esecek rüzgarların da eşlik edeceği bu şiddetli yağışların, cumartesi akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Bölgesel riskler elbette sadece İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceğini paylaştı. Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey şeridi ise çok daha şiddetli bir yağmur tehdidiyle karşı karşıya. Tüm bu veriler ışığında yetkililer; ani sel, su baskını, toprak kayması, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları ve trafikte yaşanabilecek ciddi aksaklıklara karşı bölge halkının maksimum düzeyde tedbirli olmasını istiyor.