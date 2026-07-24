Meteoroloji ve AKOM Alarm Verdi: İstanbul'un 7 İlçesi İçin Uyarı Yapıldı
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Günlerdir beklenen yağışlı hava dalgası bu gece itibarıyla Marmara Bölgesi'ne giriş yapıyor. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi sabah saatlerinde şiddetini artıracak fırtınalı sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı; İstanbul'un özellikle yedi ilçesinde sel ve su baskını riski bulunuyor.
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Uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava durumu, yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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