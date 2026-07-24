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Meteoroloji ve AKOM Alarm Verdi: İstanbul'un 7 İlçesi İçin Uyarı Yapıldı

Meteoroloji ve AKOM Alarm Verdi: İstanbul'un 7 İlçesi İçin Uyarı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 14:58
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Günlerdir beklenen yağışlı hava dalgası bu gece itibarıyla Marmara Bölgesi'ne giriş yapıyor. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi sabah saatlerinde şiddetini artıracak fırtınalı sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı; İstanbul'un özellikle yedi ilçesinde sel ve su baskını riski bulunuyor.

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Uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava durumu, yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir mevsim normallerinde seyreden hava durumu, yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor.

Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan yeni hava dalgası, bu gece saatlerinden itibaren başta Tekirdağ olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak. Uzmanların son değerlendirmelerine göre, yağmurun İstanbul genelinde cumartesi sabah saatlerinde şiddetini en üst seviyeye çıkarması ve gök gürültülü sağanak formunda gün boyu aralıksız devam etmesi öngörülüyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı en kritik uyarı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden geldi. AKOM yetkilileri, megakentin özellikle Karadeniz'e kıyısı olan Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ile doğu hattındaki Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yağışın çok daha kuvvetli olacağını vurguladı. Kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde esecek rüzgarların da eşlik edeceği bu şiddetli yağışların, cumartesi akşam saatlerine kadar hayatı olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Bölgesel riskler elbette sadece İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceğini paylaştı. Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey şeridi ise çok daha şiddetli bir yağmur tehdidiyle karşı karşıya. Tüm bu veriler ışığında yetkililer; ani sel, su baskını, toprak kayması, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışları ve trafikte yaşanabilecek ciddi aksaklıklara karşı bölge halkının maksimum düzeyde tedbirli olmasını istiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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