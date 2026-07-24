Sabahları Yorgun ve Burnun Tıkalı Uyanıyorsan Fark Etmeden Yaptığın 10 Hata
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Güne 'Bugün de hayattayız, çok şükür.' diyerek değil de, burnunu sile sile ve esneye esneye başlayanlar... Çoğu zaman mevsimsel ya da geçici sandığımız bu durum, aslında her gün evde kendi ellerimizle yaptığımız hataların bir sonucu olabilir.
Gizliden gizliye yaptığınız 10 büyük hatayı listeledik.
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1. Yatak odasındaki yetersiz nem oranı!
2. Yanlış uyku pozisyonunda uyumak.
3. Yatak ve yorgan temizliğine dikkat etmemek.
4. Gece geç saatlerde ağır yemekler yemek.
5. Gün içinde az su içmek.
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6. Yatak odasını eşya deposu gibi kullanmak.
7. Burun spreyi bağımlısı olmak.
8. Burun kemiğindeki deviasyonu görmezden gelmek.
9. Alerjik rinit teşhisi konmamış olması.
10. Akşam saatlerinde yoğun ev temizliği yapmak.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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