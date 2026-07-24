Sabahları Yorgun ve Burnun Tıkalı Uyanıyorsan Fark Etmeden Yaptığın 10 Hata

Gece geç saatte yediğiniz o lezzetli pizza veya baharatlı yemekler, siz uyurken mide asidini yukarı fırlatır. Reflü sadece mideyi yakmaz; boğazı ve burun arkasını tahriş ederek tıkanıklık yapar.

Beslenme düzeninizi uykunuza göre ayarlamak bu durumun önüne geçer. Akşam yemeklerinde porsiyonları hafifletmeniz ve uykudan en az üç saat önce katı yiyecek tüketimini tamamen durdurmanız gerekir. Bu sayede sindirim sisteminiz rahatlar, mide asidi tetiklenmez ve solunum yollarınız gece boyu güvende kalır.