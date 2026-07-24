article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sabahları Yorgun ve Burnun Tıkalı Uyanıyorsan Fark Etmeden Yaptığın 10 Hata

etiket Sabahları Yorgun ve Burnun Tıkalı Uyanıyorsan Fark Etmeden Yaptığın 10 Hata

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güne 'Bugün de hayattayız, çok şükür.' diyerek değil de, burnunu sile sile ve esneye esneye başlayanlar... Çoğu zaman mevsimsel ya da geçici sandığımız bu durum, aslında her gün evde kendi ellerimizle yaptığımız hataların bir sonucu olabilir.

Gizliden gizliye yaptığınız 10 büyük hatayı listeledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yatak odasındaki yetersiz nem oranı!

1. Yatak odasındaki yetersiz nem oranı!

Kışın kaloriferleri sonuna kadar açıp, yazın klimayı buz gibiye ayarlayıp uyuyorsan geçmiş olsun. Kuruyan hava, burun mukozanı kurutur. Vücudun da burayı nemlendirmek için ekstra ödem ve salgı üretir.

Philips PureProtect Water 3400 serisi akıllı hava temizleyici ve nemlendirici sayesinde bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Hava temizleme ve nemlendirme özelliklerini tek cihazda buluşturan bu fonksiyonel ürün, iki ayrı cihaz alma zahmetini ortadan kaldırır. Evaporatör soğuk buharlaştırma sistemi doğal nem dengesini koruyarak kuru havanın yanı sıra aşırı nemlenme problemlerini de önler.

2. Yanlış uyku pozisyonunda uyumak.

Eğer kafanız gövdenizle tamamen aynı hizada uyuyorsanız, kan baş bölgenize hücum eder. Bu durum, burun damarlarının genişlemesine ve tıkanıklığa yol açar.

Bu sorunu çözmek için uyku ergonominizi değiştirmeniz gerekir. Başınızı gövdenizden birkaç santim yukarıda tutacak, kaliteli ve biraz daha yüksek bir yastığa geçiş yapabilirsiniz.

3. Yatak ve yorgan temizliğine dikkat etmemek.

Yatak, yorgan ve yastıklar, ev tozu akarlarının en sevdiği yerlerdir. Gece boyu onlarla dip dibe uyudukça, burun etleriniz şişer ve sabahları 'alerjik' bir uyanış yaşarsınız.

Philips AC3420 PureProtect Water 3400 serisinin gelişmiş 3 kademeli filtrasyon teknolojisi sayesinde havadaki zararlı partikülleri etkili bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Cihazda bulunan HEPA ve aktif karbon filtre kombinasyonu, en küçük toz parçacıklarını bile yakalar. Alerjenleri, polenleri ve kötü kokuları filtreleyerek çok daha sağlıklı bir iç mekan ortamı oluşturur.

4. Gece geç saatlerde ağır yemekler yemek.

Gece geç saatte yediğiniz o lezzetli pizza veya baharatlı yemekler, siz uyurken mide asidini yukarı fırlatır. Reflü sadece mideyi yakmaz; boğazı ve burun arkasını tahriş ederek tıkanıklık yapar.

Beslenme düzeninizi uykunuza göre ayarlamak bu durumun önüne geçer. Akşam yemeklerinde porsiyonları hafifletmeniz ve uykudan en az üç saat önce katı yiyecek tüketimini tamamen durdurmanız gerekir. Bu sayede sindirim sisteminiz rahatlar, mide asidi tetiklenmez ve solunum yollarınız gece boyu güvende kalır.

5. Gün içinde az su içmek.

Vücut susuz kalırsa, burnundaki mukus tabakası koyulaşır. Kuruyan ve katılaşan bu salgı, burun kanallarını tıkar ve rahat nefes almayı engeller.

Vücudunuzu her an hidrate tutmak burun sağlığınız için hayati önem taşır. Gün içinde kilonuza uygun miktarda su içmeyi kalıcı bir alışkanlık haline getirmelisiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yatak odasını eşya deposu gibi kullanmak.

Açık raflar, pelüş ayılar, kalın halılar ve ağzına kadar dolu gardıroplar... Hepsi birer toz mıknatısıdır. Gece boyu bu görünmez tozları solumak burnunuzu bitirir. Özellikle açık plan geniş odalarda bu tozlarla baş etmek imkansız.

Geniş etki alanına sahip Philips Ac3420 PureProtect Water 3400 Serisi hava temizleme cihazı, 78 m²’ye kadar geniş alanlarda üstün performans gösterir.

7. Burun spreyi bağımlısı olmak.

'Burnum tıkandı' deyip eczaneden aldığın o mucizevi açıcı spreyleri beş günden fazla kullanıyorsan yandın. Bu spreyler bir süre sonra ters etki yapar ve burnunu eskisinden daha çok tıkar.

Medikal burun spreylerinin kullanımını sınırlandırmak, burun mukozanızın sağlığı için şart.

8. Burun kemiğindeki deviasyonu görmezden gelmek.

Eğer burnunuzun içinde yapısal bir eğrilik veya et büyümesi varsa, hava içeri rahat girip çıkamaz. Gece boyu ağızdan nefes almak zorunda kalırsınız; bu da sabah hem tıkalı bir burun hem de çöl gibi kurumuş bir ağız demektir.

Yapısal problemler fiziki müdahale gerektirdiği için bir uzmana danışmak en doğru adımdır. Eğer kronikleşen ve hiçbir yöntemle geçmeyen bir tıkanıklık yaşıyorsanız, gecikmeden bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına görünmelisiniz.

9. Alerjik rinit teşhisi konmamış olması.

Her sabah hapşırık krizleriyle uyanıyor ve burnunu sile sile bir hal oluyorsan, muhtemelen gizli bir alerjik rinit hastası olabilirsiniz. Philips Ac3420 PureProtect Water 3400 Serisi akıllı telefon uygulaması üzerinden temassız kontrol edebileceğin bu cihaz, zaman ayarlama özelliğiyle sen uyurken otomatik olarak çalışıyor. Üstelik 16.5 dB (A) sessiz çalışma özelliği sayesinde, gece uykunu hiç bölmeden odadaki tüm alerjenleri sessizce yok ediyor.

10. Akşam saatlerinde yoğun ev temizliği yapmak.

'İşten geldim, hafta içi akşamı şöyle bir evi dip köşe süpüreyim' diyorsan kendi kuyunu kazıyorsun demektir. Elektrikli süpürgeler ne kadar iyi olursa olsun, temizlik esnasında yerdeki tüm mikroskobik tozları havaya kaldırır ve bu tozların tekrar yere çökmesi saatler sürer. Temizlik zamanlamasını değiştirmek gece rahat nefes almanın anahtarıdır. Toz kaldıran ağır temizlik işlerini uykudan hemen önce değil, hafta sonu gündüz saatlerinde veya yatak odasına girmeden en az 4-5 saat önce bitirmelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın