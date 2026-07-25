En Sevmediği Ev İşi Ütü Yapmak Olanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

Makine bittiği an o kapağı açmalı ve ıslak giysileri hemen dışarı çıkarmalısınız. Kazan içinde ıslak halde bekleyen çamaşırlar kurudukça kırışıklıklar da daha derin hale geliyor. Hiç bekletmeden çamaşırlarınızı asarsanız o derin kırışıklıklar da ortadan kalkmış olacak, ütü yaparken bunları hızlıca yok edebileceksiniz. Bu alışkanlık sayesinde birçok giysiyi ütülemeden giyebilecek kadar düzgün bir kıvama getirebilirsiniz.