En Sevmediği Ev İşi Ütü Yapmak Olanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo
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Ütü yapmayı daha kolay hale getirmek için bazı küçük detaylara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda ütü yapmaktan kaçınıyorsanız bu tüyolara bakmalısınız. İşte ütü yaparken işlerinizi kolaylaştırmanın yolları...
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1. Çamaşırları makineden çıkar çıkmaz bekletmeden asın.
2. Giysileri asmadan önce sertçe silkelemeyi deneyin.
3. Güçlü buhar teknolojisine sahip bir ütü seçmelisiniz.
4. Kıyafetleri kumaşın türüne göre ayırın.
5. Ütü yaptığınız kıyafetler hafif nemli olmalı.
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6. Askıya asılacak kıyafetleri katlamayın.
7. Banyonun buharından faydalanabilirsiniz.
8. Ütü masasının yüksekliğini kendinize göre ayarlayın.
9. Ev yapımı kırışıklık giderici spreyleri deneyebilirsiniz.
10. Kurutma makinesinin içine buz atın.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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