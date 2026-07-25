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En Sevmediği Ev İşi Ütü Yapmak Olanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

etiket En Sevmediği Ev İşi Ütü Yapmak Olanların Hayatını Kolaylaştıracak 10 Tüyo

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 10:31
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Ütü yapmayı daha kolay hale getirmek için bazı küçük detaylara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda ütü yapmaktan kaçınıyorsanız bu tüyolara bakmalısınız. İşte ütü yaparken işlerinizi kolaylaştırmanın yolları...

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1. Çamaşırları makineden çıkar çıkmaz bekletmeden asın.

1. Çamaşırları makineden çıkar çıkmaz bekletmeden asın.

Makine bittiği an o kapağı açmalı ve ıslak giysileri hemen dışarı çıkarmalısınız. Kazan içinde ıslak halde bekleyen çamaşırlar kurudukça kırışıklıklar da daha derin hale geliyor. Hiç bekletmeden çamaşırlarınızı asarsanız o derin kırışıklıklar da ortadan kalkmış olacak, ütü yaparken bunları hızlıca yok edebileceksiniz. Bu alışkanlık sayesinde birçok giysiyi ütülemeden giyebilecek kadar düzgün bir kıvama getirebilirsiniz.

2. Giysileri asmadan önce sertçe silkelemeyi deneyin.

2. Giysileri asmadan önce sertçe silkelemeyi deneyin.

Yıkadığınız çamaşırları asmadan önce onlara biraz sert davranmaktan çekinmeyin. Her bir parçayı elinize alıp havada birkaç kez güçlüce silkelediğinizde kumaşın lifleri rahatlayacak. Bu hareketin kumaş üzerindeki küçük katlanmaları daha kuruma aşamasına geçmeden yok ettiğini söylememiz gerek. Özellikle tişörtler ve gömlekler için bu silkeleme işlemi adeta yarı yarıya ütü yapılmış etkisi yaratıyor.

3. Güçlü buhar teknolojisine sahip bir ütü seçmelisiniz.

3. Güçlü buhar teknolojisine sahip bir ütü seçmelisiniz.

Bazen asıl sorun ütü yapmaktan ziyade kullandığınız ütünün sizi yavaşlatması olabiliyor. Güçlü ve sürekli buhar veren, farklı kumaşlar arasında sıcaklık ayarıyla uğraştırmayan modeller ile ütüyü zorlanmadan yapabilirsiniz. Philips Azur 8000 Serisi, OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlarda yanık riski olmadan ütü yapmayı kolaylaştırırken güçlü buhar performansıyla inatçı kırışıklıkları daha kısa sürede açabiliyor. Hareket algılayan otomatik buhar sistemi ve hızlı ısınma özelliği de sürekli ayar değiştirme ihtiyacını azaltıyor. Böylece ütü masasında geçirilen süre kısalırken işiniz de daha akıcı ilerliyor.

4. Kıyafetleri kumaşın türüne göre ayırın.

4. Kıyafetleri kumaşın türüne göre ayırın.

Ütüye gelişigüzel başlamak yerine önce benzer kumaşları bir araya getirin. Bu sayede sürekli sıcaklık değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Pamuklular, sentetikler ve hassas kumaşlar kendi gruplarında çok daha hızlı ütüleniyorlar.

5. Ütü yaptığınız kıyafetler hafif nemli olmalı.

5. Ütü yaptığınız kıyafetler hafif nemli olmalı.

Tamamen kurumuş kumaşlardaki kırışıklıklar daha inatçı oluyor. Çamaşırlar hafif nemliyken ütü yaparsanız kırışıklıkları çok rahat şekilde açabilirsiniz. Şayet kıyafetiniz tamamen kuruduysa sprey şişesiyle çok hafif su sıkmayı deneyin. Böylece ütü kumaş üzerinde daha rahat kayacak. Sonuç da tabii ki daha pürüzsüz olacak.

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6. Askıya asılacak kıyafetleri katlamayın.

6. Askıya asılacak kıyafetleri katlamayın.

Ütülediğiniz kıyafetlerinizi katlamak yerine doğrudan askıya asın. Böylece hem emek verdiğiniz düzgün görünüm korunmuş olacak hem de kırışmanın önüne geçebileceksiniz. Ayrıca dolabınız da daha düzenli görünebilecek. Tekrar tekrar ütü yapmaktan kurtulacaksınız.

7. Banyonun buharından faydalanabilirsiniz.

7. Banyonun buharından faydalanabilirsiniz.

Acil giymeniz gereken hafif kırışık bir kıyafet varsa her zaman ütü masası kurmanıza gerek yok. Sıcak duş sırasında oluşan buhar ile ince kumaşlardaki kırışıklıkları açabilirsiniz. Kıyafeti banyoda uygun bir yere asmanız yeterli.

8. Ütü masasının yüksekliğini kendinize göre ayarlayın.

8. Ütü masasının yüksekliğini kendinize göre ayarlayın.

Yorulmamanız için ütü masanızı kendinize göre ayarlamanız gerek. Dirsek hizasına yakın bir yükseklik, daha rahat hareket etmenizi sağlayacak. Bu sayede daha uzun süre yorulmadan ütü yapmanız mümkün olacak. Konfor bu işin anahtarı!

9. Ev yapımı kırışıklık giderici spreyleri deneyebilirsiniz.

9. Ev yapımı kırışıklık giderici spreyleri deneyebilirsiniz.

Bir sprey şişesinin içine ılık su, biraz beyaz sirke ve birkaç damla saç kremi ekleyip çalkalayın. Karışımı hafifçe kırışık kıyafetlerinizin üzerine püskürtün. Ardından kumaşı elinizle aşağıya doğru gerdirerek pürüzsüzleşmesini sağlayın. Karışım kurudukça kırışıklıkların gözlerinizin önünde kaybolup gittiğine şahit olacaksınız. Kimyasal kullanmadan evdeki malzemelerle de mucize yaratabilirsiniz.

10. Kurutma makinesinin içine buz atın.

10. Kurutma makinesinin içine buz atın.

Eğer evinizde kurutma makinesi varsa kırışık giysileri düzeltmek için harika bir kısa yolunuz var! Kurumuş ve kırışmış kıyafetleri makineye atıp yanına iki üç adet buz küpü ekleyin. Makineyi yüksek sıcaklıkta kısa bir programda çalıştırdığınızda buzlar eriyerek içeride yoğun bir buhar oluşturacak. Yapay buhar banyosu sayesinde kıyafetleriniz makineden sıcacık ve dümdüz çıkacak.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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