Evdeki Akşam Rutinini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!
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Herkesin kısa ya da uzun olsa da mutlaka uyguladığı bir akşam rutini vardır. Akşam eve geldikten sonra yatağa geçmeden önce tekrarladığın bu alışkanlıklar, senin aslında hangi burç olman gerektiğini gösteriyor. Testi çöz, içindeki gizli burcun hangisi olduğunu öğren! Bakalım gerçek burcun akşam rutinine uyuyor mu?
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1. Okuldan ya da işten yorgun argın gelip eve kendini attın, ilk ne yaparsın?
2. Akşam yemeğinden sonra temizlik rutinin hangisi gibi olur?
3. Peki akşam evi toparlama gibi bir alışkanlığın var mıdır?
4. Peki etraf dağıldığında ve toparlama yapman gerektiğinde, işe ilk nereden başlarsın?
5. Akşam yorgunluğunu üzerinden atmak için uyguladığın bir rutin varsa tarif eder misin?
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6. Gece ilerleyen saatte televizyonda ya da bilgisayarında bunlardan hangisi izlemeyi tercih edersin?
7. Akşam gelen tatlı ya da atıştırmalık kriziyle nasıl baş edersin?
8. Peki gece uyku öncesinde tekrarladığın rutini anlatır mısın?
Toprak Grubu - Boğa, Başak, Oğlak
Su Grubu - Yengeç, Akrep, Balık
Hava Grubu - İkizler, Terazi, Kova
Ateş Grubu - Koç, Aslan, Yay
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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