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Evdeki Akşam Rutinini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

etiket Evdeki Akşam Rutinini Anlat, Burcunu Tahmin Edelim!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 13:16
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Herkesin kısa ya da uzun olsa da mutlaka uyguladığı bir akşam rutini vardır. Akşam eve geldikten sonra yatağa geçmeden önce tekrarladığın bu alışkanlıklar, senin aslında hangi burç olman gerektiğini gösteriyor. Testi çöz, içindeki gizli burcun hangisi olduğunu öğren! Bakalım gerçek burcun akşam rutinine uyuyor mu?

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1. Okuldan ya da işten yorgun argın gelip eve kendini attın, ilk ne yaparsın?

2. Akşam yemeğinden sonra temizlik rutinin hangisi gibi olur?

3. Peki akşam evi toparlama gibi bir alışkanlığın var mıdır?

4. Peki etraf dağıldığında ve toparlama yapman gerektiğinde, işe ilk nereden başlarsın?

5. Akşam yorgunluğunu üzerinden atmak için uyguladığın bir rutin varsa tarif eder misin?

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6. Gece ilerleyen saatte televizyonda ya da bilgisayarında bunlardan hangisi izlemeyi tercih edersin?

7. Akşam gelen tatlı ya da atıştırmalık kriziyle nasıl baş edersin?

8. Peki gece uyku öncesinde tekrarladığın rutini anlatır mısın?

Toprak Grubu - Boğa, Başak, Oğlak

Sen akşam rutinlerine göre sistem ve düzen grubu olarak geçen 'Toprak  Grubu'na dahilsin. Bu yüzden burcun Boğa, Başak ya da Oğlak olmalı. Kapıdan içeri girdiğin anda kaosu dışarıda bırakıp ev modunu açıyor, günlük rutinlerini ve kişisel bakımını asla aksatmıyorsun. Üstelik tüm gün çalışmışken eve gelip ev işlerini tamamlamaktan da gocunmuyorsun. Her şeyin üstüne ertesi günün planlarını kafanda bitirmiş şekilde yatağa giriyorsun. Bu disiplin ve planlama, insanı hayret içinde bırakıyor!

Su Grubu - Yengeç, Akrep, Balık

Senin evde uyguladığın rutinler, sevgi yumağı bir 'Su Grubu' olduğunu gösteriyor. Eğer burcun Yengeç, Akrep ya da Balık'sa hiç şaşırmayız. Çünkü ev senin için planları olan katı bir alandan ziyade, duygusal olarak rahatlayacağın bir konfor mekanı. Adeta kapıdan içeri girince şarj oluyor, kendini ancak yuvanda bu kadar mutlu hissediyorsun. Basit rutinlerin olsa da duygularınla hareket ettiğin için kendine, her şeyi eksiksiz yapma gibi şartlar koymuyorsun. Anılar, nostalji ve konfor filmleri seni çok iyi tanımlıyor!

Hava Grubu - İkizler, Terazi, Kova

Senin akşam rutinlerin, sosyal bağlantıları güçlü bir 'Hava Grubu' olduğunu gösteriyor. Tam bir çoklu görev insanı olduğundan muhtemelen İkizler, Terazi veya Kova burçlarından birisin. Çünkü eve girsen de zihinsel aktiviten asla durmuyor, enerjin de hiç bitmiyor. Tüm gün sahip olduğun merak ve ilgi evde de aynı şekilde devam ettiğinden, aklına sürekli yeni fikirler geliyor. Arkadaşlarına üst üste mesajlar göndermek, kendin için hızlı ses kayıtları yapmak ya da eşi dostu arayıp laflamak tam senlik şeyler. Öyle monoton ev işleri falan sıkıcı geldiğinden rutinler yalan olsa da özgürlükçü yönün harika!

Ateş Grubu - Koç, Aslan, Yay

Senin yaptığın seçimler, enerjisi hiç bitmeyen bir 'Ateş Burcu' olduğunu gösteriyor. Koç, Aslan ve Yay gibi burçlar seni en iyi şekilde tanımlıyor. Akşam olduğunda herkes enerjisi bitmiş bir şekilde köşeye çekilse de senin için böyle bir durum asla söz konusu değil. Çünkü sen tüm gün bataryan dolu şekilde geziyorsun. Ev işleri ve rutin bakım alışkanlıkları açıkçası çok senlik değil. Sen daha çok hareket ve aktivite insanısın. Bu yüzden yorgunluk ne kadar fazla olsa da tekrar dışarı çıkmak ve pilin resmen sıfırlanana kadar aktif kalmak, sorun olmuyor. Hayatı dolu dolu yaşadığın için tebrikler!

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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