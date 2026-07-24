article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu 11 Kurala Uyarsanız Ütü Yapmak Sizin İçin Eziyet Olmaktan Çıkacak

etiket Bu 11 Kurala Uyarsanız Ütü Yapmak Sizin İçin Eziyet Olmaktan Çıkacak

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 09:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ütü yapmak bazı insanlar için terapi, bazıları içinse “Bunu neden yapıyoruz?” dedirten küçük bir ev içi sınavı. Özellikle sepetin içinde seni bekleyen bir yığın çamaşır varsa iş fazlaca göz korkutabiliyor. Ama iyi haber şu: Doğru yöntemlerle ütü yapmak sandığın kadar yorucu olmak zorunda değil.

Biraz pratiklik, biraz doğru sıralama, biraz da işi kolaylaştıran teknolojiyle ütü seansını eziyetten çıkarıp daha hızlı ve daha konforlu hale getirebilirsin. 

Hadi başlayalım; kırışıklıklara karşı küçük ama etkili bir operasyon düzenliyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ütü yapmayı keyifli hale getirmekle başla.

Ütü sepetine bakınca içinden dramatik bir fon müziği yükseliyorsa yalnız değilsin. Ama bu işi tamamen “of yine mi” modunda yapmak yerine küçük bir kendine zaman ayırma ritüeline çevirebilirsin. Sevdiğin bir dizi arkada dönsün, kahven yanında dursun, sen de kırışıklıklarla tek tek vedalaş.

2. Kıyafetleri tamamen kurutmadan ütülemeyi dene.

Kıyafetler hafif nemliyken ütü yapmak çoğu zaman daha kolaydır. Çünkü kumaş çok kuruduğunda kırışıklıklar biraz inatçı hale gelir; resmen “Ben buradayım ve gitmiyorum” diye direnir. Hafif nemli kumaşlarda ise ütü daha rahat kayar, kırışıklıklar daha hızlı açılır. Tabii kıyafet sırılsıklam olmasın; amacımız ütü değil buhar banyosu yapmak değil.

3. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.

3. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.

Her kumaşın ayrı nazı var. Bu yüzden ütü yaparken kumaş türüne göre ayar değiştirmek bazen yorucu olabilir. Philips Azur 8000 Serisi’nde yer alan OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşlarda ısı ayarı yapmadan güvenli kullanım sunarak bu kısmı daha pratik hale getiriyor. Yani sürekli ayar düğmesiyle uğraşmadan farklı kıyafetler arasında geçiş yapmak daha kolay oluyor. Ütü yaparken kafanda zaten yeterince şey var; bir de “Bu gömlek kaç dereceydi?” diye düşünmeyelim.

4. Doğru sıralama yapmak zaman tasarrufu sağlar.

4. Doğru sıralama yapmak zaman tasarrufu sağlar.

Ütü yaparken atacağın adımlardan biri, ütülenecek giysileri gruplara ayırmaktır. Örneğin, gömlek ve pantolonları ayrı yığınlar halinde tutarak işini kolaylaştırabilirsin. Ütülemeye en kolay olan eşyalardan başlayarak, kolay ütülenebilenleri önceliklendir. Daha sonra da gömlek gibi ütüsü karmaşık olanlara geç. Bu işlem sana aşağıda bahsedeceğimiz ısı ayarı konusunda oldukça kolaylık sağlayacak.

5. Ütüyü hareket ettirme şekline dikkat et.

5. Ütüyü hareket ettirme şekline dikkat et.

Kontrollü, kumaşın yönüne uygun hareketlerle ilerlemek hem kıyafeti korur hem de daha düzgün sonuç verir. Philips Azur 8000 Serisi’nde bulunan akıllı otomatik buhar teknolojisi de bu noktada işi kolaylaştırıyor. Yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde ütü, buhar akışını yaptığın hareketlere göre ayarlıyor. Yani sen hareket ettikçe ütü de sana ayak uyduruyor; ekip çalışması dediğin biraz da böyle olur..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kıyafeti ütülerken fazla bastırma.

Ütü yaparken fazla bastırmak daha iyi sonuç verecek gibi gelir ama çoğu zaman asıl işi ısı ve buhar yapar. Sen bütün gücünü ütüye verirsen hem yorulursun hem de bazı kumaşlarda iz bırakma riskini artırırsın. Kısacası ütüyle bilek güreşi yapmana gerek yok. Kırışıklıkları güçle değil, doğru teknikle yeniyoruz.

7. Su haznesini sürekli doldurmakla uğraşmamak için kapasiteye dikkat et.

7. Su haznesini sürekli doldurmakla uğraşmamak için kapasiteye dikkat et.

Ütü yaparken tam ritmini bulmuşken suyun bitmesi kadar moral bozan az şey var. Tam “Ben bu işi hallediyorum galiba” dersin, bir bakarsın ütü senden mola istiyor. Bu yüzden su haznesi kapasitesi de ütü seçerken önemli detaylardan biri.

8. Doğru ütü seçersen işin yarısı zaten çözülür.

8. Doğru ütü seçersen işin yarısı zaten çözülür.

Ütü yapmayı zorlaştıran şey bazen senin sabrın değil, elindeki ütünün sana hiç yardımcı olmamasıdır. Bu yüzden güçlü buhar veren, kumaş üzerinde rahat kayan ve farklı kıyafetlerde seni sürekli ayar yapmak zorunda bırakmayan bir ütü seçmek büyük fark yaratır.

9. Askıdaki kıyafetleri dikey buharla kurtar.

9. Askıdaki kıyafetleri dikey buharla kurtar.

Bazen ütü masasını açmaya gerçekten üşenirsin. Hele ki evden çıkmana az kalmışsa dikey ütüleme büyük kolaylık sağlar. Askıdaki kıyafeti hızlıca buharla düzeltmek, özellikle son dakika krizlerinde iyi bir çözümdür. Ütü masasını açmadan askıdaki gömleği, elbiseyi hatta perdeleri bile tazelemek mümkün. Yani son dakika paniklerine karşı küçük bir “tamam hallederiz” teknolojisi diyebiliriz

10. Ütünün bakımını ihmal etme.

10. Ütünün bakımını ihmal etme.

Kireç birikimi zamanla buhar performansını etkileyebilir, bu da ütü yaparken işini zorlaştırır. Yani ütünün iyi çalışmasını istiyorsan arada ona da “Nasılsın, iyi misin?” demek lazım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Son olarak, kıyafetleri vakit kaybetmeden as.

Özenle ütülenen giysilerin hemen katlanıp kaldırılması, harcadığın zamanın bir çırpıda yok olmasına neden olabilir. Bu durumu engellemek için ütü işlemi tamamlandıktan hemen sonra giysilerin askıya asılması gereklidir. Bu adımı da tamamladığında artık ütü yapmak sana daha keyifli hale gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın