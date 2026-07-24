Bu 11 Kurala Uyarsanız Ütü Yapmak Sizin İçin Eziyet Olmaktan Çıkacak
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Ütü yapmak bazı insanlar için terapi, bazıları içinse “Bunu neden yapıyoruz?” dedirten küçük bir ev içi sınavı. Özellikle sepetin içinde seni bekleyen bir yığın çamaşır varsa iş fazlaca göz korkutabiliyor. Ama iyi haber şu: Doğru yöntemlerle ütü yapmak sandığın kadar yorucu olmak zorunda değil.
Biraz pratiklik, biraz doğru sıralama, biraz da işi kolaylaştıran teknolojiyle ütü seansını eziyetten çıkarıp daha hızlı ve daha konforlu hale getirebilirsin.
Hadi başlayalım; kırışıklıklara karşı küçük ama etkili bir operasyon düzenliyoruz!
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1. Ütü yapmayı keyifli hale getirmekle başla.
2. Kıyafetleri tamamen kurutmadan ütülemeyi dene.
3. Her kumaşın farklı ısı ayarı vardır.
4. Doğru sıralama yapmak zaman tasarrufu sağlar.
5. Ütüyü hareket ettirme şekline dikkat et.
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6. Kıyafeti ütülerken fazla bastırma.
7. Su haznesini sürekli doldurmakla uğraşmamak için kapasiteye dikkat et.
8. Doğru ütü seçersen işin yarısı zaten çözülür.
9. Askıdaki kıyafetleri dikey buharla kurtar.
10. Ütünün bakımını ihmal etme.
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11. Son olarak, kıyafetleri vakit kaybetmeden as.
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