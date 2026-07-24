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Evinin Havası Aslında Ne Kadar Temiz?

etiket Evinin Havası Aslında Ne Kadar Temiz?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 09:01
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Hafta sonu dip köşe temizlik yaptın, etrafı buram buram deterjan kokuttun ya da 'Zaten dışarısı kirli' diyerek pencereleri sıkı sıkı kapattın... Peki, tüm bunlar olurken evinin içinde aslında nasıl bir hava soluduğunu düşündün mü?

Hazırsan ilk soruyla başlayalım!

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1. Sence ideal bir ev temizliği bittiğinde ev ne kokmalı?

2. Evdeki yatak tekstili değiştirme rutinin nedir?

3. Evin içinde çamaşır kuruttuğun oluyor mu?

4. Kış aylarında evdeki sıcaklık ve petek durumunu nasıl ayarlarsın?

5. Evinin havasını bir doğa elementine benzetsen bu hangisi olurdu?

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6. Evdeki halı, kilim ve peluş yoğunluğu ne durumda?

7. Evde evcil bir dostun var mı?

8. Evinde en çok toz toplayan yer neresi?

Hava Temizlik Oranı: %95 - %100

Senin evinde adeta profesyonel bir oksijen çadırı kurulmuş. Kimyasallardan bilinçli olarak uzak durman, salonunu adeta küçük bir botanik bahçesine çeviren hava dostu bitkilerin ve her sabah pencereleri sonuna kadar açma alışkanlığın sayesinde içeride mükemmel bir hava kalitesi hakim. Teknolojinin nimetlerinden de sonuna kadar faydalanıyor, görünmeyen tozların bile önüne geçiyorsun.

Hava Temizlik Oranı: %70 - %85

Sen tam anlamıyla modern dünyanın dengesini bulmuş, gerçekçi bir kentlisin! Sağlığını korumak, evini temiz tutmak senin için önemli ama hayatı ne kendine ne de çevrendekilere zindan ediyorsun. Gerektiğinde pencereleri açıp evi güzelce havalandırıyor, temizliğini aksatmıyor ama hafta sonu geldiğinde o çok sevdiğin kokulu mumu yakıp kahve keyfi yapmaktan da geri durmuyorsun.

Hava Temizlik Oranı: %40 - %60

Senin için ev, dış dünyanın tüm kaosundan, gürültüsünden ve stresinden kaçıp sığındığın pofuduk, korunaklı bir koza. Kalın halılar, yumuşak peluşlar, loş ışıklar, tütsüler ve buram buram vanilya kokan oda parfümleri tam senin tarzını yansıtıyor. Ancak bu konfor ve estetik düşkünlüğü, maalesef içerideki hava sirkülasyonunu ciddi şekilde yavaşlatmış durumda.

Eğer sabahları yataktan bir türlü kalkamıyorsan, gün içinde durduk yere uykun geliyorsa veya kronik bir burun tıkanıklığı yaşıyorsan, sebebi tamamen içeride sıkışıp kalan bu durağan havadır.

Hava Temizlik Oranı: %20 - %35

Açık konuşalım; senin evinin havası şu an sessizce alarm veriyor ve senden acil yardım talep ediyor! Büyük ihtimalle ana cadde üzerinde yaşıyorsun ya da şehir hayatının getirdiği toz ve gürültü yüzünden pencereleri açmaktan tamamen vazgeçmiş durumdasın. Buna bir de temizlik hissi versin diye bolca kullanılan çamaşır suları, içeride kurutulan ıslak çamaşırlar ve mobilyaların arkasında biriken gizli toz katmanları eklenince, evdeki oksijen miktarı minimum seviyeye inmiş.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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