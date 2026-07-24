Evinin Havası Aslında Ne Kadar Temiz?
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Hafta sonu dip köşe temizlik yaptın, etrafı buram buram deterjan kokuttun ya da 'Zaten dışarısı kirli' diyerek pencereleri sıkı sıkı kapattın... Peki, tüm bunlar olurken evinin içinde aslında nasıl bir hava soluduğunu düşündün mü?
Hazırsan ilk soruyla başlayalım!
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1. Sence ideal bir ev temizliği bittiğinde ev ne kokmalı?
2. Evdeki yatak tekstili değiştirme rutinin nedir?
3. Evin içinde çamaşır kuruttuğun oluyor mu?
4. Kış aylarında evdeki sıcaklık ve petek durumunu nasıl ayarlarsın?
5. Evinin havasını bir doğa elementine benzetsen bu hangisi olurdu?
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6. Evdeki halı, kilim ve peluş yoğunluğu ne durumda?
7. Evde evcil bir dostun var mı?
8. Evinde en çok toz toplayan yer neresi?
Hava Temizlik Oranı: %95 - %100
Hava Temizlik Oranı: %70 - %85
Hava Temizlik Oranı: %40 - %60
Hava Temizlik Oranı: %20 - %35
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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