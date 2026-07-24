Evinin Havası Aslında Ne Kadar Temiz?

Senin için ev, dış dünyanın tüm kaosundan, gürültüsünden ve stresinden kaçıp sığındığın pofuduk, korunaklı bir koza. Kalın halılar, yumuşak peluşlar, loş ışıklar, tütsüler ve buram buram vanilya kokan oda parfümleri tam senin tarzını yansıtıyor. Ancak bu konfor ve estetik düşkünlüğü, maalesef içerideki hava sirkülasyonunu ciddi şekilde yavaşlatmış durumda.

Eğer sabahları yataktan bir türlü kalkamıyorsan, gün içinde durduk yere uykun geliyorsa veya kronik bir burun tıkanıklığı yaşıyorsan, sebebi tamamen içeride sıkışıp kalan bu durağan havadır.