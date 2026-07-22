Evin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?
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Gün sonunda yorgunluğumuzu attığımız, en doğal hâlimizle hareket edebildiğimiz, kahkahalar attığımız ya da sessizce dinlendiğimiz alan... Kısacası kendimizi tamamen açabildiğimiz bir yerdir ev. Bu yüzden bizi en iyi tanıyan yeri sorsak, cevap büyük ihtimalle ev olur.
Gelin, evinizle sohbet edelim ve size ne diyeceğine bakalım!
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1. İlk olarak! Eve girdiğin anda ne yaparsın?
2. Evinde en sevdiğin köşe neresi?
3. Misafir gelecek! Ne yaparsın?
4. Evini anlatan kelime hangisi?
5. Boş bir günde evinde ne yaparsın?
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6. Evin nasıl kokar?
7. Son olarak! Evin sana ne hissettiriyor?
“Kendine iyi davran.”
“Birlikte anı biriktirelim.”
“Biraz yavaşlayabilirsin.”
“Dağınık olmaya izin ver.”
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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