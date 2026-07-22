Evin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?

Evin senin yorgun olduğunu görüyor. Nefes alışverişlerinden, koltuğa uzanışından ya da söylenmelerinden günlük koşuşturmanın seni yorduğunu anlıyor olabilir. Evin senin güvenli alanın, seni koruyan bir yer.

Telefon ekranından uzaklaşarak sevdiğin müziği açabilir ve sessizce fincanından kahveni yudumlayabilirsin. Evin sana huzur vermek için elinden geleni yapıyor. Kendine soluklanabileceğin anlar oluşturmaya çalış!