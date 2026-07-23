Evdeki Huzur Duygusunu Artıracak 10 Dokunuş
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Günün tüm yorgunluğunu atmak için koşa koşa eve geldiniz. Kendinize koltuğa attınız ama bir şeyler eksik mi hissediyorsunuz? İşte bu küçük dokunuşlar evinizin huzurunu zirveye taşıyacak. Hadi birlikte bakalım!
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1. Huzur eve girişte başlar.
2. Önce dağınıklıkla vedalaş çünkü huzur yere düşen çorapla aynı odada zor yaşar...
3. Işığı doğru kullan evin modu bir anda zirveye çıksın.
4. Evin içine biraz yeşil kat ve etkisini fark et.
5. Evin havasını hoş kokularla tamamla.
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6. Minderlerle kolayca renk kat, evdeki monotonluğu yok et.
7. Anıları görünür yap ev sizin hikayenizi anlatsın.
8. Pencere önlerini ferah bırak gün ışığı içeri keyifle süzülsün.
9. Küçük bir “iyi his köşesi” oluştur.
10. Gereksiz sesler huzurunu direkt etkiler.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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