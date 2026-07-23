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Evdeki Huzur Duygusunu Artıracak 10 Dokunuş

etiket Evdeki Huzur Duygusunu Artıracak 10 Dokunuş

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 13:31
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Günün tüm yorgunluğunu atmak için koşa koşa eve geldiniz. Kendinize koltuğa attınız ama bir şeyler eksik mi hissediyorsunuz? İşte bu küçük dokunuşlar evinizin huzurunu zirveye taşıyacak. Hadi birlikte bakalım!

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1. Huzur eve girişte başlar.

Eve geldiğinde elinde poşetler, omzunda çanta, bir yandan anahtar arama telaşı varsa huzur daha kapıdan içeri girmeden yorulabilir. Bu yüzden giriş alanını sadece ayakkabılık duran yer gibi değil eve geçişi kolaylaştıran küçük bir karşılama noktası gibi düşünebilirsin. Kapıya yakın bir anahtarlık, çantanı asabileceğin bir askı, ayakkabılarını zahmetsizce çıkarabileceğin düzenli bir alan ve mümkünse küçük bir oturma pufu işini çok kolaylaştırır. Böylece poşetlerle evin içinde ilerleyip ayakkabı dolabına ulaşmaya çalışmak yerine, ilk adımda yükünü hafifletirsin. Kısacası iyi planlanmış bir giriş alanı eve oh be, geldim dedirten ilk dokunuştur.

2. Önce dağınıklıkla vedalaş çünkü huzur yere düşen çorapla aynı odada zor yaşar...

Dağınıklık arttıkça evin içindeki kalabalık hissi de artar. Bu yüzden işe tüm evi baştan aşağı toplamaya çalışarak değil küçük alanlardan başlayarak girebilirsin. Sehpanın üstü, mutfak tezgahı ya da antre gibi göz önünde olan yerleri düzenlemek bile evin enerjisini hemen değiştirir. Az eşya, daha rahat hareket alanı ve daha temiz bir görüntü demek yani huzura açılan küçük ama etkili bir kapı.

3. Işığı doğru kullan evin modu bir anda zirveye çıksın.

Aydınlatma, evin atmosferini sandığımızdan çok daha fazla etkiler. Sert ve beyaz ışıklar bazı alanlarda işe yarasa da dinlenmek istediğin yerlerde daha sıcak tonlu ışıklar tercih edebilirsin. Abajur, lambader ya da küçük dekoratif ışıklar akşam saatlerinde daha sakin ve yumuşak bir hava yaratır. Özellikle salon ve yatak odasında loş aydınlatma kullanmak günün temposunu yavaşlatmaya yardımcı olur.

4. Evin içine biraz yeşil kat ve etkisini fark et.

Bitkiler, evin havasını hem görsel olarak güzelleştirir hem de daha canlı bir atmosfer oluşturur. Bakımı kolay salon bitkileriyle başlayarak kendini dev bir botanik bahçesine çevirmeden de bu etkiyi yakalayabilirsin. Bir köşede duran yeşil bir yaprak bile evin havasını yumuşatır.

5. Evin havasını hoş kokularla tamamla.

Koku, evin hafızasında en hızlı yer eden detaylardan biridir. Temiz çamaşır kokusu, lavanta, vanilya ya da sandal ağacı gibi kokular evde daha sıcak bir his yaratabilir. Bunun için mum, oda kokusu, tütsü ya da doğal yağlardan destek alabilirsin. Ama minik bir not kokuyu abartmadan kullanmak önemli çünkü huzur isterken evi parfüm reyonuna çevirmeye gerek yok.

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6. Minderlerle kolayca renk kat, evdeki monotonluğu yok et.

Kırlentler, battaniyeler, halılar ve perdeler evin sıcaklığını artıran en etkili parçalardır. Sert ve boş görünen bir alanı birkaç yumuşak dokulu tekstille çok daha etkili hale getirebilirsin. Özellikle koltuk üzerine atılan ince bir battaniye ya da farklı dokularda birkaç kırlent, salona anında yaşanmışlık hissi katar. Ev huzuru bazen gerçekten de yumuşacık bir battaniyenin ucunda saklıdır.

7. Anıları görünür yap ev sizin hikayenizi anlatsın.

Fotoğraflar, küçük seyahat objeleri, sevdiklerinden gelen notlar ya da özel anlamı olan parçalar eve kişilik katar. Bu detaylar, yaşam alanını sıradan bir dekorasyon alanı olmaktan çıkarıp gerçekten sana ait bir yere dönüştürür. Tabii her yüzeye fotoğraf dizmeye gerek yok dengeli ve sade bir şekilde yerleştirmek yeterli. Anıların küçük dokunuşlarla görünür olması evin duygusunu güçlendirir.

8. Pencere önlerini ferah bırak gün ışığı içeri keyifle süzülsün.

Gün ışığı, evde ferahlık hissini artıran en doğal detaylardan biridir. Pencere önlerini fazla eşya ile doldurmamak, perdeleri gün içinde açmak ve ışığın içeri rahatça girmesini sağlamak ortamı daha canlı gösterir. Özellikle sabah saatlerinde eve giren doğal ışık güne daha iyi başlamaya yardımcı olabilir. Evin ışık alan köşelerini değerlendirmek huzuru artırmanın en zahmetsiz yollarından biridir.

9. Küçük bir “iyi his köşesi” oluştur.

Evde kendine ait minik bir köşe oluşturmak gün içinde nefes alabileceğin özel bir alan yaratır. Bu bir okuma koltuğu, pencere önü, kahve köşesi ya da sadece sevdiğin objeleri koyduğun küçük bir raf olabilir. Önemli olan o alanın sana iyi gelmesi ve oraya baktığında yüzünde hafif bir tebessüm oluşmasıdır. Büyük alanlara gerek yok bazen bir sandalye, bir fincan ve güzel bir ışık yeter.

10. Gereksiz sesler huzurunu direkt etkiler.

Huzurlu bir ev sadece görüntüyle değil sesle de ilgilidir. Hafif bir müzik, doğa sesleri ya da sevdiğin sakin bir çalma listesi evin havasını tamamen değiştirebilir. Aynı zamanda gereksiz sesler de huzur kaçırır bu yüzden mümkün olduğunca gürültüyü azaltmak ve ortamı sakin tutmak önemlidir. Bazen evin enerjisini yükseltmek için yüksek ses değil doğru ses yeterlidir.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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