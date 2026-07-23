Evdeki Huzur Duygusunu Artıracak 10 Dokunuş

Eve geldiğinde elinde poşetler, omzunda çanta, bir yandan anahtar arama telaşı varsa huzur daha kapıdan içeri girmeden yorulabilir. Bu yüzden giriş alanını sadece ayakkabılık duran yer gibi değil eve geçişi kolaylaştıran küçük bir karşılama noktası gibi düşünebilirsin. Kapıya yakın bir anahtarlık, çantanı asabileceğin bir askı, ayakkabılarını zahmetsizce çıkarabileceğin düzenli bir alan ve mümkünse küçük bir oturma pufu işini çok kolaylaştırır. Böylece poşetlerle evin içinde ilerleyip ayakkabı dolabına ulaşmaya çalışmak yerine, ilk adımda yükünü hafifletirsin. Kısacası iyi planlanmış bir giriş alanı eve oh be, geldim dedirten ilk dokunuştur.