Evde Daha Mutlu Olmanı Sağlayacak 10 Öneri
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Evde kendini daha huzurlu, keyifli ve mutlu hissetmek için yapman gerekenler tam olarak bu listede. Bu önerilerle evini daha mutlu bir yere çevirebilirsin. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Gün ışığını içeriye davet et.
2. Yeşil dokunuşlar yap.
3. Az çoktur felsefesini uygula.
4. Duyulara hitap eden kokular seç.
5. Kendine bir yavaşlama köşesi yarat.
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6. Aydınlatmada sıcak tonlara geç.
7. Sabah ritüellerini seremoniye dönüştür.
8. Tekstilde yumuşak tercihler yap.
9. Kendine küçük bir hareket alanı tanı.
10. Anılarını duvara taşı.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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