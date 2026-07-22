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Evde Daha Mutlu Olmanı Sağlayacak 10 Öneri

etiket Evde Daha Mutlu Olmanı Sağlayacak 10 Öneri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.07.2026 - 12:31
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Evde kendini daha huzurlu, keyifli ve mutlu hissetmek için yapman gerekenler tam olarak bu listede. Bu önerilerle evini daha mutlu bir yere çevirebilirsin. Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Gün ışığını içeriye davet et.

Güne perdeleri ardına kadar açarak başlamak her şeyi değiştirecek. Doğal ışık, serotonin yani mutluluk hormonu seviyeni artırır ve sirkadiyen ritmini düzenler. Çalışma masanı veya en çok vakit geçirdiğin koltuğu pencereye yakın bir yere konumlandırmayı da deneyebilirsin.

2. Yeşil dokunuşlar yap.

2. Yeşil dokunuşlar yap.

Ev bitkileri sadece havayı temizlemekle kalmaz aynı zamanda bir canlıya bakım sağlama hissiyle ruhunu da besler. Bakımı kolaysarmaşık, paşa kılıcı veya monstera gibi bitkilerle başlayarak evine canlılık katabilirsin. Aynı zamanda oraya baktığında da gözün gönlün açılır, mutlu olursun!

3. Az çoktur felsefesini uygula.

3. Az çoktur felsefesini uygula.

Gözünün önündeki her gereksiz veya düzensiz eşya, zihninde de küçük birer açık sekme gibi yük yaratabilir. Haftada bir gün, artık sana hizmet etmeyen veya enerjini düşüren eşyaları elemek zihinsel bir hafifleme sağlar. Bu yüzden evinde az çoktur felsefesini uygulayarak dağınıklığı yönetebilirsin.

4. Duyulara hitap eden kokular seç.

Koku hafızası oldukça güçlüdür. Evinin girişine veya çalışma alanına yerleştireceğin lavanta, vanilya, sedir ağacı veya narenciye aromalı uçucu yağlar, eve adım attığın an modunu anında yükseltir. Evin içindeyken de daha keyifli ve mutlu hissetmeni sağlar.

5. Kendine bir yavaşlama köşesi yarat.

5. Kendine bir yavaşlama köşesi yarat.

Evinin bir köşesini tamamen telefonsuz, tabletsiz ve ekransız bir bölge ilan et. Sadece rahat bir minder, birkaç kitap ve belki de bir fincan bitki çayı yerleştir. Burada geçireceğin günde sadece 15 dakika bile zihnini sıfırlamaya yetecek inan bize!

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6. Aydınlatmada sıcak tonlara geç.

6. Aydınlatmada sıcak tonlara geç.

Akşam saatlerinde tavan lambaları gibi agresif ışıklar yerine lambaderler, abajurlar veya loş LED ışıklar kullan. Sarı ve sıcak tonlardaki ışık kaynakları, beynine artık dinlenme zamanı sinyali göndererek o geçişi kolaylaştırmanı sağlayacak.

7. Sabah ritüellerini seremoniye dönüştür.

Güne başlarken kahveni veya çayını aceleyle içmek yerine, bunu küçük bir keyif anı haline getir. En sevdiğin kupayı seç, arkaya sakin bir müzik aç ve o ilk yudumun tadını sadece 5 dakika boyunca sessizce çıkar. İşe yaradığını göreceksin!

8. Tekstilde yumuşak tercihler yap.

8. Tekstilde yumuşak tercihler yap.

Dokunma duyusunun sakinleştirici gücünü hafife alma. Koltuğun üzerine atacağın yumuşak bir battaniye, keten yastık kılıfları veya çıplak ayakla bastığında iyi hissettiren dokulu bir halı, evdeki konfor ve güvende olma hissini katlayacak.

9. Kendine küçük bir hareket alanı tanı.

Evin neresinde olursan ol, küçük bir esneme hareketi yapabileceğin ya da bir mat serebileceğin kadar boş bir alanın olsun. Evde fiziksel olarak aktif olabilmek, durağan enerjiyi dağıtmanın en iyi yoludur. Denemeyi unutma!

10. Anılarını duvara taşı.

10. Anılarını duvara taşı.

Sana mutlu anları, sevdiğin insanları, evcil hayvanlarını ya da hayallerini hatırlatan fotoğrafları, posterleri gözünün önünde bulundur. Kişisel bir anı duvarı veya vizyon panosu oluşturmak evdeki aidiyet hissini derinleştirecek.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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