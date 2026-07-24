Seçtiğin Kombinlere Göre Ne Kadar Havalısın?
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Herkesin bir tarzı var ama bazı kombinler var ki daha ilk bakışta kendini belli ediyor. Kimi rahat parçalarla cool bir hava yakalıyor, kimi de küçük detaylarla farkını ortaya koyuyor. Peki senin seçimlerin nasıl bir izlenim bırakıyor?
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1. Sabah uyandın ve dolabın önündesin. Kombin yaparken ilk hangi parçayı seçerek başlarsın?
2. Gardırobunda rengini veya tarzını çok sevdiğin ama "Ben bunu dışarıda giymeye cesaret edemem" dediğin gizli bir parça var mı?
3. Asla ve asla gardırobuna sokmayacağın, "Beni bununla gömemezsiniz" dediğin parça hangisi?
4. Bir ortamda birinin seninle tamamen aynı kıyafeti giydiğini görsen oradan arkana bakmadan kaçar mısın?
5. Paraya kıydın ve hayatının yatırımını yapacaksın. Lüks bir markadan tek bir parça alma hakkın var. Ne alırsın?
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6. Eski sevgilinle ya da hiç sevmediğin biriyse sokakta karşılaşma ihtimalin var. O gün nasıl giyinirsin?
7. Sırf çok tarz ve havalı duruyor diye, içinde hiç rahat edemediğin bir kıyafeti giyip bütün gün katlanır mısın?
8. Takı ve aksesuar konusunda senin kırmızı çizgin hangisi?
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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