Seçtiğin Kombinlere Göre Ne Kadar Havalısın?

Moda dünyası batsın, sana bir şey olmasın! Senin lügatinde 'başkaları ne der' ya da 'bu bu ara çok trendmiş' gibi cümlelerin yeri yok. Tamamen konfor odaklısın. Kombin yapmak için 5 dakikadan fazla harcamıyorsun ama o kadar umursamaz ve doğalsın ki, bu 'bana ne' tavrın seni kendi içinde çok farklı bir yere koyuyor. Sen yapay bir havanın değil, tamamen samimiyetin insanısın!