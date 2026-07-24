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Seçtiğin Kombinlere Göre Ne Kadar Havalısın?

etiket Seçtiğin Kombinlere Göre Ne Kadar Havalısın?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 14:01
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Herkesin bir tarzı var ama bazı kombinler var ki daha ilk bakışta kendini belli ediyor. Kimi rahat parçalarla cool bir hava yakalıyor, kimi de küçük detaylarla farkını ortaya koyuyor. Peki senin seçimlerin nasıl bir izlenim bırakıyor?

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1. Sabah uyandın ve dolabın önündesin. Kombin yaparken ilk hangi parçayı seçerek başlarsın?

2. Gardırobunda rengini veya tarzını çok sevdiğin ama "Ben bunu dışarıda giymeye cesaret edemem" dediğin gizli bir parça var mı?

3. Asla ve asla gardırobuna sokmayacağın, "Beni bununla gömemezsiniz" dediğin parça hangisi?

4. Bir ortamda birinin seninle tamamen aynı kıyafeti giydiğini görsen oradan arkana bakmadan kaçar mısın?

5. Paraya kıydın ve hayatının yatırımını yapacaksın. Lüks bir markadan tek bir parça alma hakkın var. Ne alırsın?

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6. Eski sevgilinle ya da hiç sevmediğin biriyse sokakta karşılaşma ihtimalin var. O gün nasıl giyinirsin?

7. Sırf çok tarz ve havalı duruyor diye, içinde hiç rahat edemediğin bir kıyafeti giyip bütün gün katlanır mısın?

8. Takı ve aksesuar konusunda senin kırmızı çizgin hangisi?

%40 Havalısın!

Moda dünyası batsın, sana bir şey olmasın! Senin lügatinde 'başkaları ne der' ya da 'bu bu ara çok trendmiş' gibi cümlelerin yeri yok. Tamamen konfor odaklısın. Kombin yapmak için 5 dakikadan fazla harcamıyorsun ama o kadar umursamaz ve doğalsın ki, bu 'bana ne' tavrın seni kendi içinde çok farklı bir yere koyuyor. Sen yapay bir havanın değil, tamamen samimiyetin insanısın!

%65 Havalısın!

Sen dengeyi hayatının merkezine koymuşsun. Kıyafet seçerken hem temiz ve düzenli görünmek istiyorsun hem de rahatından ödün vermiyorsun. Toplumun genel moda kurallarına saygın var ama kölesi değilsin.  Ortamlarda her zaman 'çizgisini bozmayan, güvenilir ve klas' o kişi sensin!

%85 Havalısın!

Görünüşün, tarzın ve detayların senin için ne kadar önemli olduğunu inkar etmeyelim. Alışveriş yaparken ne istediğini çok iyi biliyorsun, kombinlerin üzerine düşünüyorsun ve aynaya bakmadan asla evden çıkmıyorsun. Ayakkabının temizliğinden saçının duruşuna kadar tam bir görsel kontrol uzmanısın. İnsanlar senin yanındayken istemsizce kendi üstlerine başlarına çeki düzen verme ihtiyacı hissediyor, bizden söylemesi!

%99 Havalısın!

Sen bu testi çözerken muhtemelen üzerinde bile çok havalı bir kombin vardı! Tarz sahibi olmak senin için bir hobi değil, bir yaşam biçimi. Trendleri herkesten önce görür, rüküşlüğe asla tahammül edemezsin. Gerekirse tüm gün ayağını sıkan o botla yürürsün ama yine de o havalı duruşundan taviz vermezsin. Senin olduğun ortamlarda podyum ışıkları otomatik olarak üzerine yanıyor; sen tam bir başrolsün!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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