Sen Temizlik Yaparken Hangi Ünlüye Dönüşüyorsun?
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Temizlik yaparken eğleniyor musun? Yoksa içindeki gizli duyguları mı açığa çıkarıyorsun? Bu sefer temizlik yaparken hangi ünlüye dönüştüğünü söylüyoruz. Öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Hadi, hazırsan başlayalım!
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1. Temizliğe başlamadan önceki ilk adımın hangisidir?
2. Peki temizlik yaparken arka planda hangisi çalsın istersin?
3. Bunların arasında en sevdiğin temizlik aşaması hangisi?
4. Peki senin temizlik tarzın bunlardan hangisi?
5. Elinde olsa evdeki hangi işi ömür boyu başkasına devrederdin?
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6. Temizlik malzemesi alışverişine çıktığında en çok hangi reyonda zaman geçiriyorsun?
7. Temizlik yaparken başına gelebilecek en sinir bozucu şey bunlardan hangisi?
8. Son olarak evin temizlendiğini tam olarak ne zaman anlarsın?
Kesinlikle Taylor Swift!
Kesinlikle Marie Kondo!
Kesinlikle Beyonce!
Kesnilikle Jennifer Aniston!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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