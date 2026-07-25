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Sen Temizlik Yaparken Hangi Ünlüye Dönüşüyorsun?

etiket Sen Temizlik Yaparken Hangi Ünlüye Dönüşüyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.07.2026 - 11:01
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Temizlik yaparken eğleniyor musun? Yoksa içindeki gizli duyguları mı açığa çıkarıyorsun? Bu sefer temizlik yaparken hangi ünlüye dönüştüğünü söylüyoruz. Öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Hadi, hazırsan başlayalım!

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1. Temizliğe başlamadan önceki ilk adımın hangisidir?

2. Peki temizlik yaparken arka planda hangisi çalsın istersin?

3. Bunların arasında en sevdiğin temizlik aşaması hangisi?

4. Peki senin temizlik tarzın bunlardan hangisi?

5. Elinde olsa evdeki hangi işi ömür boyu başkasına devrederdin?

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6. Temizlik malzemesi alışverişine çıktığında en çok hangi reyonda zaman geçiriyorsun?

7. Temizlik yaparken başına gelebilecek en sinir bozucu şey bunlardan hangisi?

8. Son olarak evin temizlendiğini tam olarak ne zaman anlarsın?

Kesinlikle Taylor Swift!

Kesinlikle Taylor Swift!

Sen temizliği bir angarya olarak görmüyor, adeta bir klip çekimine dönüştürüyorsun! Elinde süpürgeyle şarkı söylüyor, ev temizlerken bile modundan ve şıklığından ödün vermiyorsun. Senin için temizliğin bittiğini gösteren en büyük kanıt, evin mis gibi kokması ve ardından yakacağın o dekoratif mumlar. Temizlik bittiğinde evinde tam bir cozy hava oluyor.

Kesinlikle Marie Kondo!

Kesinlikle Marie Kondo!

Sen temizlik yapmıyorsun, adeta evle ruhsal bir bağ kuruyorsun! Gereksiz olan, sana mutluluk vermeyen her eşyayla vedalaşmaya hazırsın. Çekmecelerin jilet gibi, kıyafetlerin renk skalasına göre dizili. Dağınıklığa asla tahammülün yok. Senin temizlik felsefen çok net: Az eşya, çok huzur. Arkadaşların senin evine geldiğinde kendi evlerindeki fazlalıklardan utanıyor olabilir!

Kesinlikle Beyonce!

Kesinlikle Beyonce!

Lütfen o çamaşır suyunu ve temizlik bezini yavaşça yere bırak... Sen temizlik konusunda tam bir kusursuzluk abidesisin! Tıpkı Beyonce’nin sahnedeki o mükemmeliyetçi ve disiplinli duruşu gibi, sen de temizlikte sıfır hata ile çalışıyorsun. Evde senin gözünden kaçabilecek tek bir toz tanesi bile olamaz. Temizlik yaparken adeta bir orduyu yöneten bir komutana dönüşüyorsun... Her şey simetrik, her yer jilet gibi olmalı. Senin olduğun yerde kir ve dağınıklık barınamaz, çünkü sen evinin tek divasısın!

Kesnilikle Jennifer Aniston!

Kesnilikle Jennifer Aniston!

Senin için temizlik hayati bir mesele değil, sadece yapılması gereken rutin bir iş. Çok derinlere dalıp saatlerini harcamak yerine görünen köy kılavuz istemez mantığıyla hızlı ve pratik çözümleri seviyorsun. Evi şöyle bir toparlar, süpürgeyi açar ve günü kurtarırsın. Çünkü hayatta temizlik yapmaktan çok daha eğlenceli şeyler olduğunu biliyorsun. Evin her zaman konforlu, rahat ve tam yaşanılacak kıvamda!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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