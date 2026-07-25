Sen Temizlik Yaparken Hangi Ünlüye Dönüşüyorsun?

Lütfen o çamaşır suyunu ve temizlik bezini yavaşça yere bırak... Sen temizlik konusunda tam bir kusursuzluk abidesisin! Tıpkı Beyonce’nin sahnedeki o mükemmeliyetçi ve disiplinli duruşu gibi, sen de temizlikte sıfır hata ile çalışıyorsun. Evde senin gözünden kaçabilecek tek bir toz tanesi bile olamaz. Temizlik yaparken adeta bir orduyu yöneten bir komutana dönüşüyorsun... Her şey simetrik, her yer jilet gibi olmalı. Senin olduğun yerde kir ve dağınıklık barınamaz, çünkü sen evinin tek divasısın!