Evdeki Alışkanlıklarına Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
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Dağınıklığa tahammülün, sabah ilk yaptığın şey ya da evde kendine nasıl bir alan kurduğun bilinçaltının minik ipuçları gibi... Çünkü insan en çok kendi alanında, yani evinde gerçek haline yaklaşır. Peki senin evdeki alışkanlıkların bilinçaltında neler sakladığını söylüyor olabilir?
Hazırsan cevaplarına göre bilinçaltında neler döndüğünü birlikte analiz ediyoruz! 🏠
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1. Seni tanımaya başladık bile! Sabah uyandığında yatağını toplama alışkanlığın var mı?
2. Evde geçirdiğin zamanı düşününce kendine yeterince alan açabildiğini söyleyebilir misin?
3. Evde pijamayla tüm gün takılmak sana keyif verir mi?
4. Diyelim ki bugün temizlik günün! Temizliğe ilk hangi işten başlarsın?
5. Pazar gününü evde nasıl geçirirsin?
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6. Giysi dolabındaki kıyafetler genelde nasıldır?
7. Temizlik yaparken ne kadar detaycısın puanlar mısın?
8. Son olarak, akşamları evde vakit geçirirken en çok ne yaparsın?
Bilinçaltın huzur ve güven arıyor!
Bilinçaltın kontrolü elden bırakmak istemiyor!
Bilinçaltın özgürlük ve alan istiyor!
Bilinçaltın değişim ve yenilik peşinde!
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