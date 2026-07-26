Senin Kahve ile Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

Kahveyi seviyorsun ama ona bağımlı değilsin. Bazen günlerce aklına gelmeyebilir, bazen de üst üste birkaç gün keyifle içebilirsin. Senin için kahvenin kendisinden çok, o anın yarattığı his daha önemli. Güzel bir sohbet, sakin bir ortam ya da kısa bir mola... Kahve bunlara eşlik ettiğinde daha da anlam kazanıyor. Kahveyle ne çok yakınsın ne de tamamen uzaksın, tam kararında bir uyum yakalamışsın.