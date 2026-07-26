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Senin Kahve ile Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

etiket Senin Kahve ile Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 11:01
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Kimileri kahveyi sadece uykusunu açmak için içer, kimileri ise kahveyle resmen duygusal bir bağ kurar! Peki senin kahveyle ilişkin tam olarak nasıl? Haydi soruları cevapla, kahveyle olan ilişkinizin adını birlikte koyalım! 👇

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1. Bir gün boyunca hiç kahve içemedin diyelim, ne düşünürsün?

2. Bir arkadaşın sana kahve ısmarlamak istedi, hangisini seçersin?

3. Kahveni en çok hangi ortamda içmeyi seversin?

4. Sana göre kahvenin en güzel yanı hangisi?

5. Kahveni nasıl bir bardakta içmek istersin?

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6. Yeni açılan bir kahveciyi görünce ilk tepkin ne olur?

7. Günün en çok hangi anında kahve içme ihtiyacı hissediyorsun?

8. Son olarak, kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?

Kahveyle büyük aşk yaşıyorsun!

Sizin ilişkiniz tam anlamıyla filmlere konu olacak cinsten! Sen resmen kahveyle birlikte var oluyorsun. Güzel bir fincan kahve sana sadece enerji vermiyor; aynı zamanda gününe keyif, motivasyon ve huzur da katıyor. Yeni kahve dükkanları keşfetmekten, farklı tatlar denemekten hoşlandığın gibi sevdiğin kahveyi tekrar tekrar içmekten de sıkılmıyorsun. Kahvesiz geçen bir gün düşünemiyorsun bile! Kısacası kahveyle aranda yıllardır süren, sağlam bir ilişki var!

Kahveyle ilişkin tatlı bir flört gibi!

Kahveyi seviyorsun ama ona bağımlı değilsin. Bazen günlerce aklına gelmeyebilir, bazen de üst üste birkaç gün keyifle içebilirsin. Senin için kahvenin kendisinden çok, o anın yarattığı his daha önemli. Güzel bir sohbet, sakin bir ortam ya da kısa bir mola... Kahve bunlara eşlik ettiğinde daha da anlam kazanıyor. Kahveyle ne çok yakınsın ne de tamamen uzaksın, tam kararında bir uyum yakalamışsın.

Kahveyle aranda samimi bir arkadaşlık var!

Kahveyle aran gayet iyi ama onu hayatının merkezine koymuyorsun. Canın istediğinde içiyor, istemediğinde hiçbir eksiklik hissetmiyorsun. Farklı içecekleri denemeye de açıksın ve seçimlerini tamamen moduna göre yapıyorsun. Senin için önemli olan fincanın içindeki değil, o an yaşadığın deneyim! Kahve de bu deneyimin hoş bir parçası olabiliyor. Yani kahveyle aranda güvene dayalı, sakin ve uzun ömürlü bir arkadaşlık var, birbirinizi seviyorsunuz ama birbirinize bağımlı değilsiniz.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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