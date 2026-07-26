Senin Kahve ile Olan İlişkinin Adını Koyuyoruz!
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Kimileri kahveyi sadece uykusunu açmak için içer, kimileri ise kahveyle resmen duygusal bir bağ kurar! Peki senin kahveyle ilişkin tam olarak nasıl? Haydi soruları cevapla, kahveyle olan ilişkinizin adını birlikte koyalım! 👇
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1. Bir gün boyunca hiç kahve içemedin diyelim, ne düşünürsün?
2. Bir arkadaşın sana kahve ısmarlamak istedi, hangisini seçersin?
3. Kahveni en çok hangi ortamda içmeyi seversin?
4. Sana göre kahvenin en güzel yanı hangisi?
5. Kahveni nasıl bir bardakta içmek istersin?
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6. Yeni açılan bir kahveciyi görünce ilk tepkin ne olur?
7. Günün en çok hangi anında kahve içme ihtiyacı hissediyorsun?
8. Son olarak, kahveni hangi manzaraya karşı içmek istersin?
Kahveyle büyük aşk yaşıyorsun!
Kahveyle ilişkin tatlı bir flört gibi!
Kahveyle aranda samimi bir arkadaşlık var!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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