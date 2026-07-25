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Filenin Sultanları Finale Çıktı, Sosyal Medyadan Yine Övgü Yağdı

Filenin Sultanları Finale Çıktı, Sosyal Medyadan Yine Övgü Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 16:32
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde organizasyonun ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede etkileyici bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, güçlü rakibini set vermeden mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Sosyal medyada ise Filenin Sultanları'na övgü Bizim Çocuklar'a eleştiri vardı.

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Fİnaldeyiz!

Fİnaldeyiz!

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, Çinli oyunculara parkede göz açtırmadı. Tribün avantajını arkasına alan ev sahibi ekip karşısında oyun disiplininden kopmayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçı set vermeden 3-0 kazandı.

Sosyal medyada ise bu üstün oyuna övgü yağdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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