Filenin Sultanları Finale Çıktı, Sosyal Medyadan Yine Övgü Yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde organizasyonun ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede etkileyici bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, güçlü rakibini set vermeden mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.

Sosyal medyada ise Filenin Sultanları'na övgü Bizim Çocuklar'a eleştiri vardı.