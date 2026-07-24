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Arda Güler Hakkında Fransa'dan Şok İddia: "Takım Arkadaşları Arda'yı Sırtından Vurdu"

Arda Güler Hakkında Fransa'dan Şok İddia: "Takım Arkadaşları Arda'yı Sırtından Vurdu"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 23:08
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Real Madrid'de Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız gazeteci Romain Molina'nın öne sürdüğü iddiaya göre, milli futbolcunun takım içindeki yükselişinden rahatsız olan bazı oyuncuların, soyunma odasında Arda Güler'i gözden düşürmeye yönelik girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak - Mynet

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Xabi Alonso'nun Arda'ya güveni başına iş açtı.

Xabi Alonso'nun Arda'ya güveni başına iş açtı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız gazeteci Romain Molina, genç futbolcunun takım içindeki yükselişinin bazı yıldız isimleri rahatsız ettiğini öne sürerken, soyunma odasında Arda Güler'e karşı bir gruplaşma oluştuğunu iddia etti.

Bir programda konuşan Molina, Xabi Alonso'nun Arda Güler'e duyduğu güvenin takım içinde rahatsızlık yarattığını savundu. Fransız gazeteci, 'Asıl sorun Arda Güler'di. Xabi Alonso onu çok seviyordu ve doğrudan ilk 11'e koyuyordu. Bazı oyuncular Arda'nın gözden çıkarılmasını istiyordu.' ifadelerini kullandı.

Programda geçen diyalogda şu ifadelere yer verildi:

Programda geçen diyalogda şu ifadelere yer verildi:

SUNUCU: Soyunma odasında Xabi Alonso'ya karşı olanlar kimdi?

Romain Molina: Valverde, Bellingham, Vinícius, Rodrygo ve Endrick.

SUNUCU: Neden?

Romain Molina: Asıl sorun Arda Güler'di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler'i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11'e koyuyordu.

'Hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Arda çok sakin bir karakter; onu hiç duymuyorsunuz.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden oyuncuydu. Hepsi Arda Güler'in gözden çıkarılmasını istiyordu.

Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı.'

SUNUCU: Arda, 10 numara pozisyonunda oynadığında çok iyi.

Arda şimdi de hedef...

Arda şimdi de hedef...

Molina, Arda Güler'in saha dışındaki tutumuna da dikkat çekerek, 'Arda çok sakin bir futbolcu. Onu saha dışında neredeyse hiç duymuyorsunuz. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden isimdi ve bu performansı bazı oyuncuları rahatsız etti.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferinin ardından Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile çalıştı. Genç futbolcunun yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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