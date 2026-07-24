Arda Güler Hakkında Fransa'dan Şok İddia: "Takım Arkadaşları Arda'yı Sırtından Vurdu"

SUNUCU: Soyunma odasında Xabi Alonso'ya karşı olanlar kimdi?

Romain Molina: Valverde, Bellingham, Vinícius, Rodrygo ve Endrick.

SUNUCU: Neden?

Romain Molina: Asıl sorun Arda Güler'di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler'i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11'e koyuyordu.

'Hepsi Arda'yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Arda çok sakin bir karakter; onu hiç duymuyorsunuz.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi en iyi temsil eden oyuncuydu. Hepsi Arda Güler'in gözden çıkarılmasını istiyordu.

Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinícius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı.'

SUNUCU: Arda, 10 numara pozisyonunda oynadığında çok iyi.