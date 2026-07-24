Arda Güler Hakkında Fransa'dan Şok İddia: "Takım Arkadaşları Arda'yı Sırtından Vurdu"
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Real Madrid'de Arda Güler hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Fransız gazeteci Romain Molina'nın öne sürdüğü iddiaya göre, milli futbolcunun takım içindeki yükselişinden rahatsız olan bazı oyuncuların, soyunma odasında Arda Güler'i gözden düşürmeye yönelik girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.
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Xabi Alonso'nun Arda'ya güveni başına iş açtı.
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Programda geçen diyalogda şu ifadelere yer verildi:
Arda şimdi de hedef...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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