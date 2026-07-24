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Basketbolu Bırakmaya Hazırlanan LeBron James, Şampiyonluk İçin Philadelphia 76ers'a İmza Attı

Basketbolu Bırakmaya Hazırlanan LeBron James, Şampiyonluk İçin Philadelphia 76ers'a İmza Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2026 - 22:09
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NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James'in yeni takımı resmen belli oldu. Los Angeles Lakers ile yollarını ayıran 41 yaşındaki yıldız basketbolcu, gelecek sezondan itibaren Philadelphia 76ers forması giyeceğini duyurdu. Bu transferle LeBron James, milli basketbolcu Adem Bona ile aynı takımda mücadele edecek.

LeBron'ın imzasının arkasında ise apayrı bir motivasyon var.

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Şampiyonluk için döndü.

Şampiyonluk için döndü.

NBA'de 8 sezon boyunca Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki yıldız basketbolcu, Philadelphia 76ers ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

'The King (Kral)' lakaplı LeBron James, transfer kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

'Philadelphia 76ers'ı şampiyonluk kazanan bir takım haline getirmeye katkıda bulunabileceğime inanıyorum ve yeni bir taraftar kitlesine enerji katıp bu inanılmaz yolculuğa son bir kez daha başlamaktan büyük heyecan duyuyorum. Teşekkürler LA (Los Angeles). Miami'yi sonsuza dek seveceğim ve Kuzeydoğu Ohio her zaman evim olacak!'

Minimum kontrata imza attı.

Minimum kontrata imza attı.

ESPN'in haberine göre 41 yaşındaki LeBron James, Philadelphia 76ers ile 8 milyon dolar değerinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşmada ikinci sezon için oyuncu opsiyonu da bulunacak.

Transferin gerçekleşmesiyle LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey ve Jaylen Brown gibi yıldız isimlerle aynı kadroda yer alacak. Tecrübeli basketbolcu ayrıca milli oyuncu Adem Bona ile de takım arkadaşı olacak.

İlginç lise detayı...

İlginç lise detayı...

Sixers'a imza attıktan sonra ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Fotoğrafta LeBron James'in yanında duran siyah formalı kişinin Sixers'ın mevcut genel menajeri Mike Gansey olduğu ortaya çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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