Basketbolu Bırakmaya Hazırlanan LeBron James, Şampiyonluk İçin Philadelphia 76ers'a İmza Attı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James'in yeni takımı resmen belli oldu. Los Angeles Lakers ile yollarını ayıran 41 yaşındaki yıldız basketbolcu, gelecek sezondan itibaren Philadelphia 76ers forması giyeceğini duyurdu. Bu transferle LeBron James, milli basketbolcu Adem Bona ile aynı takımda mücadele edecek.
LeBron'ın imzasının arkasında ise apayrı bir motivasyon var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonluk için döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minimum kontrata imza attı.
İlginç lise detayı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın