Basketbolu Bırakmaya Hazırlanan LeBron James, Şampiyonluk İçin Philadelphia 76ers'a İmza Attı

NBA'in yaşayan efsanelerinden LeBron James'in yeni takımı resmen belli oldu. Los Angeles Lakers ile yollarını ayıran 41 yaşındaki yıldız basketbolcu, gelecek sezondan itibaren Philadelphia 76ers forması giyeceğini duyurdu. Bu transferle LeBron James, milli basketbolcu Adem Bona ile aynı takımda mücadele edecek.

LeBron'ın imzasının arkasında ise apayrı bir motivasyon var.