Evde Kahve Yaparken Dikkat Etmen Gereken 10 Detay

Kahveyi ocağın yanı, pencere önü ya da buzdolabı gibi yerlere koymak pek iyi bir fikir değil! Isı, ışık ve nem kahvenin tazeliğini daha hızlı kaybetmesine neden olabilir. Kahveyi, hava almayan bir kapta, serin ve kuru bir dolapta saklamak en ideal yöntemlerden biri. Böylece aroması daha uzun süre korunur.