Evde Kahve Yaparken Dikkat Etmen Gereken 10 Detay
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Evde yapılan kahvenin neden bazen kafedekiler kadar lezzetli olmadığını hiç düşündün mü? Aslında işin sırrı pahalı ekipmanlarda değil, küçük ama etkili detaylarda gizli. Dikkat edeceğin birkaç nokta sayesinde sen de barista kalitesinde kahveler yapabilirsin. İşte evde kahve yaparken mutlaka aklında bulundurman gereken 10 önemli detay! 👇
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1. Taze kahve çekirdeği kullanmaya özen göster.
2. Çekirdeği kullanacağın kadar öğüt.
3. Su sıcaklığını iyi ayarla!
4. Kahve ve su oranını göz kararı belirleme!
5. Kullandığın suyun kalitesi de önemli!
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6. Kahve demlediğin ekipmanları düzenli olarak temizle!
7. Kahvenin demlenmesi için biraz sabırlı ol!
8. Kahveni doğru şekilde sakla!
9. Kahveyi hangi fincanda içtiğin bile önemli!
10. En önemlisi, kendi damak tadını keşfedebilmen!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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