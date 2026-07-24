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Evde Kahve Yaparken Dikkat Etmen Gereken 10 Detay

etiket Evde Kahve Yaparken Dikkat Etmen Gereken 10 Detay

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 13:31
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Evde yapılan kahvenin neden bazen kafedekiler kadar lezzetli olmadığını hiç düşündün mü? Aslında işin sırrı pahalı ekipmanlarda değil, küçük ama etkili detaylarda gizli. Dikkat edeceğin birkaç nokta sayesinde sen de barista kalitesinde kahveler yapabilirsin. İşte evde kahve yaparken mutlaka aklında bulundurman gereken 10 önemli detay! 👇

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1. Taze kahve çekirdeği kullanmaya özen göster.

Kahvenin lezzetini en çok etkileyen şeylerden biri taze olması. Aylar önce açılmış bir paket yerine mümkün olduğunca taze kavrulmuş çekirdekleri tercih et. Kahve bayatladıkça aromasını kaybetmeye başlıyor ve aradığın o lezzeti kolay kolay bulamıyorsun.

2. Çekirdeği kullanacağın kadar öğüt.

Öğütülen kahve, çekirdeğe göre çok daha hızlı bayatlar. Bu yüzden mümkünse kahveni demlemeden hemen önce öğütmeye çalış. Böylece kahvenin kokusu ve aroması fincana çok daha iyi yansıyor. Küçük bir detay gibi görünse de kahvenin lezzetini fazlasıyla etkiliyor.

3. Su sıcaklığını iyi ayarla!

Kaynar suyla hazırlanan kahve her zaman daha lezzetli olmuyor. Aksine, aşırı sıcak su kahvenin gereğinden fazla acılaşmasına neden olabiliyor. Suyu kaynattıktan sonra yaklaşık 30 - 40 saniye kadar beklemek gayet yeterli.

4. Kahve ve su oranını göz kararı belirleme!

Kahveni bugüne kadar bu şekilde demlemiş olabilirsin ama artık doğru yöntemi öğrenme vakti! Kahve ve suyu aynı ölçüyü kullandığında kahven daha lezzetli olur. Kısacası doğru oran, gerçek kahve lezzeti demek!

5. Kullandığın suyun kalitesi de önemli!

Kahvenin büyük kısmını aslında su oluşturuyor. Bu yüzden çok kireçli ya da tadını sevmediğin bir su kullanıyorsan, kahvenin tadı da bundan etkilenebilir. Kaliteli bir suyla hazırlanan kahve genellikle çok daha dengeli bir tat sunar. Bazen değiştirmen gereken tek şey su olabilir.

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6. Kahve demlediğin ekipmanları düzenli olarak temizle!

Kahve yapmak için hangi ekipmanı kullanıyor olursan ol, düzenli temizlik şart. Ekipmanların içinde biriken eski kahve yağları zamanla yeni demlediğin kahvenin tadını olumsuz etkileyebilir. Her kullanım sonrası kısa bir temizlik bile uzun vadede büyük fark yaratır.

7. Kahvenin demlenmesi için biraz sabırlı ol!

Kahveyi hazırlarken acele etmek her zaman iyi sonuç vermiyor. Demleme süresi çok kısa olursa kahve yeterince aroma vermez, gereğinden uzun sürerse de tadı acılaşabilir. Kullandığın yönteme göre süreye dikkat edersen daha lezzetli bir kahve elde edersin.

8. Kahveni doğru şekilde sakla!

Kahveyi ocağın yanı, pencere önü ya da buzdolabı gibi yerlere koymak pek iyi bir fikir değil! Isı, ışık ve nem kahvenin tazeliğini daha hızlı kaybetmesine neden olabilir. Kahveyi, hava almayan bir kapta, serin ve kuru bir dolapta saklamak en ideal yöntemlerden biri. Böylece aroması daha uzun süre korunur.

9. Kahveyi hangi fincanda içtiğin bile önemli!

Belki kulağa biraz gereksiz bir detay gibi geliyor ama kahveni içtiğin fincan bile tadını etkileyebilir. Çok ince ya da çok kalın fincanlar sıcaklığı farklı şekilde koruyabilir. Sevdiğin kahve için doğru boyutta bir fincan seçmek hem içimi kolaylaştırır hem de kahvenin daha uzun süre ideal sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.

10. En önemlisi, kendi damak tadını keşfedebilmen!

10. En önemlisi, kendi damak tadını keşfedebilmen!

İnternette gördüğün her tarif sana hitap etmek zorunda değil. Kimisi yoğun aromalı bir espressoyu severken kimisi sütlü kahvelerden ya da ferah seçeneklerden vazgeçemiyor. Eğer sen de farklı kahveleri deneyimleyip kendine en uygun lezzeti bulmak istiyorsan aradığın şey Philips Cafe Aromis 8000 Serisi olabilir! Tek dokunuşla espresso, latte ve cold brew dahil 50'den fazla kahveyi kolayca hazırlayabilir, böylece her seferinde farklı tarifler deneyerek kendine en uygun kahveyi kolayca bulabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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