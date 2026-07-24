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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Evleniyor!

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 14:19
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Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini modellik, dijital içerik üreticiliği ve müzikle sürdüren genç oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can (Kiddy) Alaosman'dan evlilik teklifi aldı. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Boyner kısa sürede magazin gündemine oturdu.

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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle çocuk yaşta milyonların sevgisini kazanan Jennifer Boyner, ekranların önünde büyüyen isimlerden biri oldu.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle çocuk yaşta milyonların sevgisini kazanan Jennifer Boyner, ekranların önünde büyüyen isimlerden biri oldu.

Henüz 5 yaşındayken oyunculuğa adım atan Boyner, uzun yıllar boyunca hem çocuk oyuncu kimliği hem de başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Sihirli Annem'in ardından Hepsi 1 dizisinde rol alan Jennifer Boyner, sinema kariyerine ise Özgür Dünya, Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları ve 2025 yılında nostalji rüzgarı estiren Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle devam etti. Oyunculuğun yanı sıra modellik yapan ve sosyal medya içerikleri üreten Boyner, son dönemde müziğe de adım atarak çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Güçlü bir projeyle yeniden ekranlara dönmek istediğini dile getiren genç isim, bu kez kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle magazin gündemine oturdu.

Jennifer Boyner, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu rapçi, şarkıcı ve stilist sevgilisi Can (Kiddy) Alaosman ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Jennifer Boyner, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu rapçi, şarkıcı ve stilist sevgilisi Can (Kiddy) Alaosman ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Romantik bir tatil sırasında sürpriz bir evlilik teklifi alan 25 yaşındaki oyuncu, sevgilisine 'Evet' diyerek mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mutlu habere, yıllar önce birlikte kamera karşısına geçtiği Sihirli Annem ekibi de kayıtsız kalmadı. Zeynep Özkaya ve Gizem Güven başta olmak üzere birçok rol arkadaşı genç oyuncuyu tebrik etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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