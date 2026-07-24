Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Evleniyor!
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Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini modellik, dijital içerik üreticiliği ve müzikle sürdüren genç oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can (Kiddy) Alaosman'dan evlilik teklifi aldı. Romantik anları sosyal medya hesabından paylaşan Boyner kısa sürede magazin gündemine oturdu.
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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle çocuk yaşta milyonların sevgisini kazanan Jennifer Boyner, ekranların önünde büyüyen isimlerden biri oldu.
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Jennifer Boyner, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu rapçi, şarkıcı ve stilist sevgilisi Can (Kiddy) Alaosman ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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