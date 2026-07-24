Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner Evleniyor!

Henüz 5 yaşındayken oyunculuğa adım atan Boyner, uzun yıllar boyunca hem çocuk oyuncu kimliği hem de başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Sihirli Annem'in ardından Hepsi 1 dizisinde rol alan Jennifer Boyner, sinema kariyerine ise Özgür Dünya, Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları ve 2025 yılında nostalji rüzgarı estiren Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle devam etti. Oyunculuğun yanı sıra modellik yapan ve sosyal medya içerikleri üreten Boyner, son dönemde müziğe de adım atarak çok yönlü kariyeriyle dikkat çekiyor. Güçlü bir projeyle yeniden ekranlara dönmek istediğini dile getiren genç isim, bu kez kariyeriyle değil özel hayatındaki mutlu gelişmeyle magazin gündemine oturdu.