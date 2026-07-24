Ayasofya’nın Yeniden İbadete Açılmasının 6’ncı Yıl Dönümü Koleksiyon Bir Eserle Taçlandı
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Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya’yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' isimli seçkin eser, yarın itibarıyla raflarda yerini alacak. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikâyesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdı:
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6. Yıla Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" adlı koleksiyon özel eserinin takdimini kaleme aldı.
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