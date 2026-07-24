Senin Yaz Kahven Hangisi?

Sen yazı büyük bir heyecanla bekliyorsun. Sıcaktan bunalıp da ferahladığın anlar sana keyif veriyor. Sen plajda uzanırken eline kahveni alıp serinlemek istiyorsun. Bu yüzden yazları en ferah kahve seçeneklerinden biri olan iced latte tam sana göre! Ne fazla yoğun ne de fazla hafif, dengeli yapısıyla günün her saatinde içebileceğin bir kahve. İster sahilde ister ofiste ol, elinde buz gibi bir iced latte varsa yaz senin için çok daha keyifli geçiyor demektir!