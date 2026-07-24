Senin Yaz Kahven Hangisi?
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Yaz geldiğinde birçok şeyle beraber kahve seçimleri de değişiyor! Kimi buz gibi ferahlatan lezzetlerden vazgeçemiyor, kimi klasik lezzetlerden şaşmıyor, kimi ise her seferinde yeni tarifler denemeyi seviyor. Peki senin tercihin hangisi oluyor? Soruları cevapla, yaz boyunca elinden düşmeyecek kahveni birlikte bulalım! 👇
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1. Güneşli bir yaz sabahında ilk planın hangisi olur?
2. Yaz deyince aklına ilk hangi renk geliyor?
3. Bir kafeye girdin. Menüde ilk baktığın şey hangisi olur?
4. Yaz tatilinde seni en mutlu eden an hangisi olur?
5. Yaz gelince seni en çok heyecanlandıran şey ne oluyor?
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6. Peki, kahvenin yanında ne yemek istersin?
7. Günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun?
8. Son olarak, bu yazı nerede geçirmek istersin?
Senin yaz kahven iced latte!
Senin yaz kahven cold brew!
Senin yaz kahven iced Americano!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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