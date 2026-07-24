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Senin Yaz Kahven Hangisi?

etiket Senin Yaz Kahven Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 10:01
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Yaz geldiğinde birçok şeyle beraber kahve seçimleri de değişiyor! Kimi buz gibi ferahlatan lezzetlerden vazgeçemiyor, kimi klasik lezzetlerden şaşmıyor, kimi ise her seferinde yeni tarifler denemeyi seviyor. Peki senin tercihin hangisi oluyor? Soruları cevapla, yaz boyunca elinden düşmeyecek kahveni birlikte bulalım! 👇

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1. Güneşli bir yaz sabahında ilk planın hangisi olur?

2. Yaz deyince aklına ilk hangi renk geliyor?

3. Bir kafeye girdin. Menüde ilk baktığın şey hangisi olur?

4. Yaz tatilinde seni en mutlu eden an hangisi olur?

5. Yaz gelince seni en çok heyecanlandıran şey ne oluyor?

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6. Peki, kahvenin yanında ne yemek istersin?

7. Günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun?

8. Son olarak, bu yazı nerede geçirmek istersin?

Senin yaz kahven iced latte!

Senin yaz kahven iced latte!

Sen yazı büyük bir heyecanla bekliyorsun. Sıcaktan bunalıp da ferahladığın anlar sana keyif veriyor. Sen plajda uzanırken eline kahveni alıp serinlemek istiyorsun. Bu yüzden yazları en ferah kahve seçeneklerinden biri olan iced latte tam sana göre! Ne fazla yoğun ne de fazla hafif, dengeli yapısıyla günün her saatinde içebileceğin bir kahve. İster sahilde ister ofiste ol, elinde buz gibi bir iced latte varsa yaz senin için çok daha keyifli geçiyor demektir!

Senin yaz kahven cold brew!

Senin yaz kahven cold brew!

Yaz senin için ferahlamak, keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak demek. Bu yüzden senin favorin de uzun süre demlenerek hazırlanan, yumuşak içimiyle öne çıkan Cold Brew olmalı. Aslında bu lezzeti evde hazırlamak sandığından çok daha kolay. Philips Cafe Aromis 8000 Serisi ile tek dokunuşla soğuk kahve hazırlayabilir ve yazın buz gibi bir Cold Brew keyfi yapabilirsin. Böylece evde serinlemek istediğin her an soğuk kahveni rahatlıkla hazırlayabilirsin. Philips Cafe Aromis bu yaz senin kurtarıcın olacak!

Senin yaz kahven iced Americano!

Senin yaz kahven iced Americano!

Sen sıcak havalarda bile kahvenin gerçek aromasından vazgeçmeyenlerdensin. Fazla şuruplu ya da yoğun tatlar yerine, kahvenin kendisini ön plana çıkaran sade seçenekleri tercih ediyorsun. Iced Americano da tam sana göre. İster güne başlarken ister öğleden sonra kısa bir mola verirken... Iced Americano sana istediğin enerjiyi verebilir. Çünkü sen trendlerden çok zamansız lezzetleri seven, ne istediğini bilen gerçek bir kahve tutkunusun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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