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Bu Davranışlara Sahipsen İnsanları Fark Etmeden Manipüle Ediyor Olabilirsin!

Bu Davranışlara Sahipsen İnsanları Fark Etmeden Manipüle Ediyor Olabilirsin!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.07.2026 - 13:04
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Manipülasyon denince aklımıza genellikle kötü niyetli, hesapçı ve insanları bilinçli olarak yönlendiren kişiler geliyor. Oysa işin ilginç tarafı şu: Hepimiz zaman zaman farkında olmadan karşımızdaki insanın davranışlarını etkilemeye çalışabiliyoruz. Bazen küseriz, bazen cevap vermeyerek karşı tarafı merakta bırakırız, bazen de “Ben senin yerinde olsam...” diyerek fikrimizi kabul ettirmeye çalışırız. Üstelik bunları yaparken kendimizi manipülatif biri olarak görmeyiz!

Peki senin iletişim tarzında böyle küçük ama etkili davranışlar var mı?

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Bu Davranışlara Sahipsen İnsanları Fark Etmeden Manipüle Ediyor Olabilirsin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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