Psikoloji Testi: Sen Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?
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Herkes bazı duyguları daha yoğun yaşarken bazılarına ulaşmakta zorlanır. Bazen fark etmeden bastırdığımız, bazen de hayatın bize öğrettiği savunma mekanizmaları nedeniyle hissetmekten kaçındığımız duygular vardır. Peki senin en az temas ettiğin duygu hangisi? Bu test, verdiğin cevaplara göre duygusal dünyandaki eksik halkayı keşfetmene yardımcı olacak.
Unutma; bu test eğlence ve kişisel farkındalık amacıyla hazırlanmıştır, klinik bir değerlendirme niteliği taşımaz.
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Psikoloji Testi: Sen Hangi Duyguyu Hissetmiyorsun?
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