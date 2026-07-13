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Evet Hayır Testine Göre Duygularını Gerçekten Kontrol Edebiliyor musun?

Evet Hayır Testine Göre Duygularını Gerçekten Kontrol Edebiliyor musun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 18:01
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Herkes zaman zaman öfkelenir, üzülür, heyecanlanır ya da hayal kırıklığı yaşar. Ancak önemli olan bu duyguların varlığı değil, onları nasıl yönettiğimizdir. Peki sen zor anlarda mantığını koruyabiliyor musun, yoksa duyguların zaman zaman kontrolü ele mi alıyor? 

Sadece 'Evet' ve 'Hayır' cevapları vererek duygusal kontrol seviyeni öğrenebilirsin!

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Evet Hayır Testine Göre Duygularını Gerçekten Kontrol Edebiliyor musun?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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