Hiç Aldatıldın mı?
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Aldatılmak sadece bir olay değil, aynı zamanda bir algı meselesi. Kimisi en küçük mesafede bile alarm verirken, kimisi büyük kırılmaları bile görmezden gelebiliyor. Sen ilişkilerde ne kadar farkındasın? Yoksa bazı şeyleri fark etmemeyi mi seçiyorsun? Bu test, yaşadıklarından çok bakış açını analiz edecek.
Haydi başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Partnerin telefona aşırı düşkünse ne düşünürsün?
3. Eski sevgililer konusu açıldığında?
4. Partnerin planlarını sık sık iptal ederse?
5. Sosyal medyada aktif olması seni nasıl etkiler?
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6. Aldatma senin için nedir?
7. Partnerin seni kıskanırsa?
8. Bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarsın?
9. İlişkide güven senin için?
10. Partnerin sana karşı soğursa?
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Büyük ihtimalle aldatıldın!
Aldatıldın ama sen bunu görmezden geldin!
Aldatılmadın!
Senin aldatılman imkansız!
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