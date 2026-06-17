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Hiç Aldatıldın mı?

Hiç Aldatıldın mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 16:01
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Aldatılmak sadece bir olay değil, aynı zamanda bir algı meselesi. Kimisi en küçük mesafede bile alarm verirken, kimisi büyük kırılmaları bile görmezden gelebiliyor. Sen ilişkilerde ne kadar farkındasın? Yoksa bazı şeyleri fark etmemeyi mi seçiyorsun? Bu test, yaşadıklarından çok bakış açını analiz edecek.

Haydi başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Partnerin telefona aşırı düşkünse ne düşünürsün?

3. Eski sevgililer konusu açıldığında?

4. Partnerin planlarını sık sık iptal ederse?

5. Sosyal medyada aktif olması seni nasıl etkiler?

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6. Aldatma senin için nedir?

7. Partnerin seni kıskanırsa?

8. Bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarsın?

9. İlişkide güven senin için?

10. Partnerin sana karşı soğursa?

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Büyük ihtimalle aldatıldın!

Sen ilişkilerde oldukça farkındalığı yüksek birisin. Davranış değişikliklerini, küçük detayları ve tutarsızlıkları kolayca yakalayabiliyorsun. Bu da seni aldatılma gibi durumlarda “anlamayan” biri olmaktan çıkarıyor. Büyük ihtimalle geçmişte böyle bir deneyimi ya yaşadın ya da çok yaklaştın. Senin için güven çok önemli ve bu güven sarsıldığında geri dönmek kolay değil. Bu yüzden yaşadığın şeyleri hafife almıyorsun. Bu güçlü bir özellik ama aynı zamanda seni biraz tetikte tutuyor. Bazen bu kadar farkında olmak seni yıpratabilir. Her şeyin altında bir anlam aramak yerine bazı durumları akışına bırakmak, iç huzurunu artırabilir.

Aldatıldın ama sen bunu görmezden geldin!

Sen ilişkilerde hissettiğin şeyleri bazen bilinçli olarak geri plana atıyorsun. İçinde bir şüphe oluşsa bile onu büyütmek yerine bastırmayı tercih ediyorsun. Çünkü yüzleşmektense devam etmeyi seçiyorsun. Bu seni “iyi niyetli” ve “sabırlı” biri yapıyor ama aynı zamanda kendini ikinci plana atmana neden olabilir. Bazı şeyleri fark etmiş olsan bile kabullenmek istememiş olabilirsin. Kendini korumayı öğrenmek bu noktada çok önemli. Çünkü görmezden gelinen şeyler zamanla daha büyük kırılmalara dönüşebilir.

Aldatılmadın!

Sen ilişkilerde ne çok şüpheci ne de tamamen saf birisin. Dengeli bir bakış açın var. Bu da seni sağlıklı ilişkiler kurmaya daha yatkın biri yapıyor. Sınırlarını biliyorsun ve karşı tarafın da sınırlarına saygı duyuyorsun. Aldatılma gibi durumları erken fark edebilecek bir sezgin var ama bunu paranoyaya dönüştürmüyorsun. Bu çok önemli bir denge. İnsanlar seninle daha güvenli hissediyor. Bu yaklaşımın seni güçlü kılıyor. Ancak yine de duygularını tamamen kontrol altında tutmak yerine zaman zaman daha açık olmak ilişkilerini derinleştirebilir.

Senin aldatılman imkansız!

Sen ilişkilerde oldukça rahat birisin. Güveniyorsun, sorgulamıyorsun ve fazla detaya takılmıyorsun. Bu seni huzurlu biri yapıyor ama bazen fazla rahat olmak bazı şeyleri gözden kaçırmana neden olabilir. İnsanlara kolay güveniyorsun ve bu güzel bir şey. Ama herkes senin kadar net ve dürüst olmayabilir. Bu yüzden bazı durumlarda biraz daha dikkatli olmak iyi olabilir. Yine de senin en büyük gücün iç huzurun. Panik yapmayan, kriz çıkarmayan ve akışta kalan bir yapın var. Bu da seni ilişkilerde oldukça çekici biri yapıyor.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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