Hiç Aldatıldın mı?

Sen ilişkilerde oldukça rahat birisin. Güveniyorsun, sorgulamıyorsun ve fazla detaya takılmıyorsun. Bu seni huzurlu biri yapıyor ama bazen fazla rahat olmak bazı şeyleri gözden kaçırmana neden olabilir. İnsanlara kolay güveniyorsun ve bu güzel bir şey. Ama herkes senin kadar net ve dürüst olmayabilir. Bu yüzden bazı durumlarda biraz daha dikkatli olmak iyi olabilir. Yine de senin en büyük gücün iç huzurun. Panik yapmayan, kriz çıkarmayan ve akışta kalan bir yapın var. Bu da seni ilişkilerde oldukça çekici biri yapıyor.