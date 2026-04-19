Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Süredir Yalnızsın?

Tuğba Karakoç
19.04.2026 - 10:01

Yalnızlık her zaman “tek başına olmak” değildir. Bazen mesajlaşmaların azalması, bazen duygusal olarak birine bağlanamamak, bazen de kimseyi gerçekten içeri almamakla başlar. Peki sen ne kadar süredir gerçekten yalnızsın? 

Hazırsan bunu biz tahmin ediyoruz!

1. Son zamanlarda biriyle gerçekten duygusal bağ kurdun mu?

2. Flörtleştiğin biriyle mesajlaşmaların düzenli olarak devam ediyor mu?

3. Birini özlediğini son zamanlarda hissettin mi?

4. Yeni biriyle tanışma fikri sana heyecan verir mi?

5. Eski bir ilişkiyi hala düşündüğün oluyor mu?

6. Kendini duygusal olarak kapalı hissediyor musun?

7. Son 1 ayda biriyle romantik bir yakınlaşma yaşadın mı?

8. Flört etmek sana kolay geliyor mu?

9. Birine güvenmek senin için zor mu?

10. Yalnız vakit geçirmek seni rahatsız ediyor mu?

11. Birine duygularını açıkça söyleyebiliyor musun?

12. Kalbinde “boşluk” hissi var mı?

Kısa süredir yalnızsın!

Sen aslında yalnızlığın en yeni aşamasındasın. Henüz kalbin tamamen kapanmamış ama duygusal mesafe yavaş yavaş oluşmaya başlamış. İnsanlarla bağ kurma potansiyelin hâlâ güçlü fakat son dönemlerde biraz geri çekilmiş olabilirsin. İçinde hala “bir şeyler olabilir” umudu var. Ama aynı zamanda temkinli davranıyorsun. Bu yüzden yeni insanlara açılman zaman alıyor. Yalnızlık burada bir boşluk değil, daha çok bir bekleme hali gibi. Doğru insan geldiğinde tekrar bağ kurman çok mümkün. Çünkü sen tamamen kapanmış değil, sadece seçici hale gelmiş birisin.

Çok uzun süredir yalnızsın!

Sen bir süredir duygusal olarak insanlardan biraz uzaklaşmışsın. Bu yalnızlık fiziksel değil, daha çok içsel bir mesafe. İnsanlarla iletişim kuruyorsun ama derin bağlar kurmakta zorlanıyorsun. Geçmiş deneyimler ya da kırgınlıklar seni daha temkinli hale getirmiş olabilir. Bu yüzden ilişkilerde “tam açılma” yerine kontrollü ilerlemeyi seçiyorsun. Bu da seni dışarıdan biraz ulaşılmaz gösteriyor. Ama içinde hala bağ kurma isteği var. Sadece doğru güven ortamını bekliyorsun. Yalnızlık senin için bir tercih değil, bir savunma mekanizması gibi.

Yalnızlık hayat felsefen haline gelmiş!

Sen uzun süredir ciddi anlamda duygusal olarak yalnız bir dönemden geçiyorsun. Bu yalnızlık sadece ilişki eksikliği değil; aynı zamanda içsel bir kapanma hali. Bir noktadan sonra kendine yetmeyi öğrenmişsin. İnsanlara ihtiyaç duymadan da hayatını sürdürebiliyorsun ama bu durum bazen içsel bir boşluk hissi yaratabiliyor. Dışarıdan güçlü görünüyorsun ama iç dünyanda daha karmaşık duygular olabilir. Yine de bu durum kalıcı değil. Sen bağ kurabilen birisin, sadece uzun süredir doğru insan ya da doğru zaman denk gelmemiş olabilir. Yalnızlık burada bir son değil, bir ara dönem gibi.

İlgini çekebilir:

