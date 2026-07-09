ID, Ego, Süperego! Seni Aslında Hangisi Yönetiyor?

Hepimizin içinde farklı sesler var. Biri anı yaşamak ister, biri mantıklı davranmayı seçer, diğeri ise doğru olanı yapmamız için bizi sürekli uyarır. Psikanalizin kurucusu Freud'a göre bu üç ses; İd, Ego ve Süperego olarak adlandırılıyor. Peki senin kararlarını en çok hangisi etkiliyor? Günlük hayatta verdiğin kararlar, ilişkilerin, hayallerin ve kriz anlarındaki tavırların aslında zihnindeki bu üç yapı hakkında önemli ipuçları veriyor.

Haydi soruları cevapla ve seni yöneten tarafın hangisi olduğunu keşfet!