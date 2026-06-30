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Evet/Hayır Testi: Gerçekten Yalnız mısın?

Evet/Hayır Testi: Gerçekten Yalnız mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 16:01
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Yalnızlık her zaman tek başına olmak anlamına gelmez. Bazen etrafımız insanlarla doluyken bile kendimizi anlaşılmamış, uzaklaşmış ya da eksik hissedebiliriz. Peki senin durumun ne? Vereceğin evet ve hayır cevaplarıyla yalnızlık hissinin hayatındaki yerini birlikte keşfedelim.

Hazırsan başla!

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Evet/Hayır Testi: Gerçekten Yalnız mısın?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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