Bu Davranışlara Sahipsen Hayatın Pek Yolunda Gitmiyor Olabilir!

Bazen hayatımızda her şey üst üste gelir ve nedenini bir türlü anlayamayız. Oysa çoğu zaman sorun dışarıda değil, fark etmeden sergilediğimiz davranışlarda gizlidir. Küçük gibi görünen alışkanlıklar, düşünce kalıpları ve tepkiler; zamanla hayatımızın yönünü belirler. Hatta biz çoğu zaman bunun farkına bile varmayız.

Peki sende durum böyle mi? Haydi öğrenelim!