Tercihlerine Göre Sen Kaç Yaşında Gibi Davranıyorsun?
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Yaş sadece bir sayı derler… ama davranışlar, seçimler ve hayata bakış açın aslında içindeki “gerçek yaşı” ele verir! Bazen 20 yaşında olup 40 gibi düşünebilir, bazen de 30’larında olup hala çocuk ruhunu koruyor olabilirsin. Bu testte yapacağın tercihler; alışkanlıklarından hayallerine kadar seni analiz edecek ve aslında kaç yaşında gibi davrandığını ortaya çıkaracak!
Hazırsan başla!
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Tercihlerine Göre Sen Kaç Yaşında Gibi Davranıyorsun?
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