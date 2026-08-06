En Sayko Burçlar Listesi! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Herkesin içinde az ya da çok 'çılgın' bir taraf vardır. Kimisi kıskandığında dünyayı yakar, kimisi kafasında senaryolar yazar, kimisi ise dışarıdan sakin görünse bile sabrı taştığında herkesi şaşırtır. Peki burçların 'saykoluk' seviyeleri sıralansa seninki kaçıncı sırada olurdu?