Alman Olsaydın Adın Ne Olurdu?

İsimler sadece birer kelime değil, aynı zamanda bir karakterin yansımasıdır! Peki ya Almanya’da doğmuş olsaydın nasıl bir isim taşırdın? Daha klasik, güçlü, karizmatik mi yoksa modern, özgür ruhlu ve farklı mı? Vereceğin cevaplara göre senin Alman ismini ortaya çıkarıyoruz!

Hazırsan başla!