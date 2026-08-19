"Elektriğe Yüzde 50 Zam Gelecek" İddiasına DMM'den Yalanlama!

Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ’ın internet sitesi üzerinden kamuoyouna duyuruluyor. Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana kamunun sunduğu mal ve hizmetlere (yönetilen-yönlendirilen) yapılacak zamlarda etkili oluyor. İlgili bakanlıklar, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetlere yapılacak zam öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçiyor. Olası zamla ilgili farklı oranları içeren bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuluyor, bakanlığın onayının ardından zam uygulamaya giriyor.

Enerji yönetiminin, elektrik faturalarına yüzde 40-50 aralığında zam yapılacağı iddia edildi. Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi.