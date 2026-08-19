"Elektriğe Yüzde 50 Zam Gelecek" İddiasına DMM'den Yalanlama!
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Enerji yönetiminin, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam yapabileceği iddia edilmişti. Zam tarihi için ise ekim ayına işaret edildi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara yalanlama geldi.
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Elektriğe ekim ayında zam yapılacağı iddia edildi. DMM, iddiaları yalanladı.
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"Herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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