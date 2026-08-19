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Ekonomi
"Elektriğe Yüzde 50 Zam Gelecek" İddiasına DMM'den Yalanlama!

"Elektriğe Yüzde 50 Zam Gelecek" İddiasına DMM'den Yalanlama!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 17:26
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Enerji yönetiminin, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam yapabileceği iddia edilmişti. Zam tarihi için ise ekim ayına işaret edildi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara yalanlama geldi.

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Elektriğe ekim ayında zam yapılacağı iddia edildi. DMM, iddiaları yalanladı.

Elektriğe ekim ayında zam yapılacağı iddia edildi. DMM, iddiaları yalanladı.

Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ’ın internet sitesi üzerinden kamuoyouna duyuruluyor. Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana kamunun sunduğu mal ve hizmetlere (yönetilen-yönlendirilen) yapılacak zamlarda etkili oluyor. İlgili bakanlıklar, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetlere yapılacak zam öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçiyor. Olası zamla ilgili farklı oranları içeren bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuluyor, bakanlığın onayının ardından zam uygulamaya giriyor.

Enerji yönetiminin, elektrik faturalarına yüzde 40-50 aralığında zam yapılacağı iddia edildi. Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi.

"Herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır."

"Herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır."
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DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan 'elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı' yönündeki iddialar gerçek dışıdır.

Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır.

Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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