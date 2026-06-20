Duygusal Yönün Hangi Hayvan Gibi?
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Herkesin duygusal dünyası farklı çalışır… Kimimiz içten içe korumacı, kimimiz özgürlüğüne düşkün, kimimiz ise sevdi mi tam sever! Peki senin duygusal yönün hangi hayvanın karakterine daha yakın? Bu testte vereceğin cevaplarla iç dünyandaki o güçlü, bazen de gizli kalan duygusal hayvanı keşfedeceksin!
Hazırsan başla!
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Duygusal Yönün Hangi Hayvan Gibi?
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