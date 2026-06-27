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Bu Davranışlara Sahipsen Maskeli Depresyon Yaşıyorsun Demektir!

Bu Davranışlara Sahipsen Maskeli Depresyon Yaşıyorsun Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.06.2026 - 20:01
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Depresyon denilince akla hep yataktan çıkamayan, sürekli ağlayan ve hayattan tamamen kopmuş insanlar gelir. Oysa psikolojide 'Yüksek İşlevsel Depresyon' ya da halk arasındaki adıyla 'Maskeli Depresyon' denilen bir gerçek var. Bu durumdan muzdarip olanlar dışarıya karşı inanılmaz neşeli, işinde çok başarılı ve arkadaş ortamının neşe kaynağıdır; ama iç dünyalarında devasa bir tükenmişlikle tek başlarına savaşırlar. Bu içerik, bir klinik teşhis amacı taşımayan ancak gündelik alışkanlıklarını ve ruh halini masaya yatıran psikolojik bir Onedio testi olarak hazırladık!

Aşağıdaki 20 maddeden sana uyanları seç, yüzündeki maskenin arkasında neler saklandığını birlikte keşfedelim!

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Bu Davranışlara Sahipsen Maskeli Depresyon Yaşıyorsun Demektir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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