Karakterine Göre Sahip Olman Gereken O Lakap Ne?

'Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim' devri kapandı. Artık 'Bana verdiğin cevapları söyle, sana toplumdaki unvanını söyleyeyim' devrindeyiz! Hayatımız boyunca bir sürü sıfatla anılırız; bazen 'gizemli' oluruz, bazen 'ortamın neşesi'. Peki, senin ruhunun, kararlarının ve ilişkilerdeki duruşunun arkasında yatan o gerçek, sarsılmaz unvan ne? Psikolojinden ilişki tercihlerine, günlük alışkanlıklarından kriz anlarındaki tepkilerine kadar seni sen yapan her şeyi masaya yatırıyoruz.

Hazırsan arkana yaslan, içgüdülerine güven ve senin için biçilmiş kaftan olan o gerçek lakabı keşfet!