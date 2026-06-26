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Karakterine Göre Sahip Olman Gereken O Lakap Ne?

Karakterine Göre Sahip Olman Gereken O Lakap Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 17:01
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'Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim' devri kapandı. Artık 'Bana verdiğin cevapları söyle, sana toplumdaki unvanını söyleyeyim' devrindeyiz! Hayatımız boyunca bir sürü sıfatla anılırız; bazen 'gizemli' oluruz, bazen 'ortamın neşesi'. Peki, senin ruhunun, kararlarının ve ilişkilerdeki duruşunun arkasında yatan o gerçek, sarsılmaz unvan ne? Psikolojinden ilişki tercihlerine, günlük alışkanlıklarından kriz anlarındaki tepkilerine kadar seni sen yapan her şeyi masaya yatırıyoruz. 

Hazırsan arkana yaslan, içgüdülerine güven ve senin için biçilmiş kaftan olan o gerçek lakabı keşfet!

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Karakterine Göre Sahip Olman Gereken O Lakap Ne?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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